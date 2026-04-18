Olivia Rodrigo ha firmato un debutto straordinario con il suo nuovo singolo, “drop dead”, pubblicato il 17 aprile 2026 su tutte le piattaforme digitali. La traccia ha conquistato immediatamente le classifiche, registrando oltre 10 milioni di stream su Spotify a livello globale nelle prime ventiquattro ore. Con 10,7 milioni di ascolti globali e 4,08 milioni nei soli Stati Uniti, si è posizionata direttamente al primo posto delle classifiche mondiali e statunitensi della piattaforma. Questo risultato stabilisce il miglior esordio della carriera di Rodrigo e il più significativo per un'artista femminile nel 2026, superando anche i precedenti successi dell'artista, inclusi i numeri di “vampire”, e il primato di 10 milioni di “Beauty And A Beat” di Justin Bieber & Nicki Minaj.

Parallelamente, il videoclip ufficiale di “drop dead” ha riscosso un'accoglienza eccezionale, raggiungendo quasi 7 milioni di visualizzazioni su YouTube nelle prime ventiquattro ore. Diretto da Petra Collins, il video è stato girato nelle sontuose sale del Palazzo di Versailles, utilizzando l'iconica ambientazione per narrare l'esuberanza di una nuova storia d'amore appena sbocciata. Il brano è già in rotazione radiofonica in tutte le radio italiane e anticipa il terzo album in studio di Olivia, “you seem pretty sad for a girl so in love”, la cui pubblicazione è prevista per il 12 giugno 2026 in tutto il mondo.

La visione artistica di Olivia Rodrigo

In una recente intervista, Olivia Rodrigo ha descritto “drop dead” come “il primo step di questo nuovo viaggio”.

La cantautrice ha spiegato che la canzone cattura le emozioni del primo appuntamento e l'infatuazione iniziale: “È il primo capitolo del libro ed è molto gioioso. Credo che da qui i sentimenti inizino a fluire e a evolversi. È il punto di partenza” del disco.

Il nuovo album e la carriera di successo

L'album in arrivo, “you seem pretty sad for a girl so in love”, è frutto della rinnovata collaborazione tra Rodrigo e il produttore Daniel Nigro, già al suo fianco per i pluripremiati “SOUR” (certificato doppio platino in Italia) e “GUTS” (platino). L'artista aveva già stuzzicato la curiosità dei fan con un'installazione artistica a Los Angeles: un muro inizialmente viola, poi tinto di rosa, che ha scatenato speculazioni e grande attesa per il nuovo progetto.

Con oltre 36 milioni di album venduti a livello globale e 14 nomination ai Grammy®, Olivia Rodrigo ha già conquistato prestigiosi riconoscimenti, tra cui i premi come “Miglior nuova artista”, “Miglior album pop vocale” e “Miglior performance pop solista” ai 64° Grammy® Awards. Il trionfo di “drop dead” consolida ulteriormente la sua influenza nella musica pop, dimostrando la sua capacità di coinvolgere un vastissimo pubblico attraverso produzioni musicali e audiovisive di grande impatto. Il video girato a Versailles, in particolare, aggiunge una dimensione visiva significativa al racconto emotivo del brano, amplificando il suo impatto culturale.