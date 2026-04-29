A maggio, Sky Cinema dedica una programmazione speciale a Park Chan-wook, tra i registi sudcoreani più influenti e riconosciuti del panorama contemporaneo. In concomitanza con la sua nomina a presidente di giuria del Festival di Cannes, Sky presenta una selezione esclusiva che culmina con la prima visione assoluta per l’Italia di No other choice – Non c’è altra scelta. Il film sarà in onda venerdì 1 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in streaming su Now e on demand.

No other choice segna un ritorno alle atmosfere tese e complesse tipiche del cinema di Park.

La trama segue Yoo Man-su, interpretato da Lee Byung-hun, un uomo licenziato che ordisce un piano estremo per riottenere un impiego. Il film intreccia thriller, dramma e riflessione sociale, esplorando i limiti morali dettati dalla disperazione. Park, con il suo stile visivo elegante e disturbante, unisce tensione psicologica ed estetica cinematografica. Il regista ha evidenziato come il riconoscimento di un premio possa aumentare potere e libertà creativa, influenzando anche la disponibilità di budget per i progetti futuri.

La retrospettiva: Trilogia della vendetta e Decision to leave

Dal 15 maggio, Sky proporrà on demand una ricca collezione dedicata a Park Chan-wook, che include la celebre Trilogia della vendetta: Mr.

Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta. Old Boy, in particolare, ha vinto il Grand Prix al Festival di Cannes ed è diventato un cult internazionale. Lady Vendetta chiude la trilogia con uno sguardo più intimo e sofisticato. La collezione comprende anche Decision to leave, un raffinato thriller sentimentale premiato a Cannes per la miglior regia, che ha ulteriormente consolidato il prestigio internazionale del cineasta.

Questa selezione offre l'opportunità di esplorare i diversi registri e stili che rendono Park Chan-wook uno dei maggiori interpreti del cinema coreano contemporaneo. Il regista è celebrato per la sua capacità di coniugare elementi di brutalità e profondità emotiva, con una costante attenzione alla costruzione visiva e alle implicazioni etiche delle sue narrazioni.

Oscar e il percorso internazionale del regista

Nonostante l'ampio successo di critica internazionale, Park Chan-wook non ha mai ottenuto una nomination agli Oscar. Il suo ultimo lavoro, No other choice, è arrivato alla shortlist per il Miglior film internazionale agli Academy Awards 2026, ma non ha ricevuto la candidatura finale. Un destino simile aveva riguardato Decision to leave nel 2022, mentre per The Handmaiden (2016) la mancata candidatura fu per scelta della Corea del Sud di proporre un altro titolo. Solo sei film coreani sono stati selezionati per gli Oscar negli ultimi anni, con l'eccezione di Parasite di Bong Joon-ho, l'unico a vincere, segnando una svolta storica per il cinema nazionale.

Le difficoltà di riconoscimento internazionale per i cineasti sudcoreani, nonostante la forte influenza globale della cultura coreana (dal K-pop ai K-drama), sono sottolineate dallo stesso Park. La visibilità ottenuta da un premio incide concretamente su creatività e opportunità produttive. La rassegna di Sky Cinema offre al pubblico italiano l'occasione per approfondire l'opera di un regista che ha saputo rinnovare i linguaggi del cinema moderno, proponendo un repertorio ricco di immagini potenti, narrazioni avvincenti e riflessioni sulla natura umana, affermandosi come voce originale e stimolante del panorama cinematografico internazionale.