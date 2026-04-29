Pitti Bimbo, il salone internazionale della moda junior, conferma per la 103esima edizione un nuovo format con cento brand. L’appuntamento si terrà il 24 e 25 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze, nel solo piano attico del padiglione centrale. L’evento è stato ripensato per affrontare le sfide di un mercato in evoluzione, ponendo l’accento su progetti mirati e opportunità di networking. Splashy, l’orsetto creato dall’illustratore e grafico Amedeo Piccione, guiderà lo storytelling.

Ivano Cauli, AD di Pitti Immagine, ha evidenziato la strategia del salone: “disegnare un salone basato sulla concretezza e sull'ascolto degli operatori, con attenzione a moda di ricerca, design per bambini, pratiche sostenibili e comunicazione”.

Una risposta alle dinamiche del mercato: nel 2025, le vendite estere della moda bebè italiana hanno registrato una flessione del 9,3% (140,7 milioni di euro), mentre le importazioni sono cresciute del 7,4% (359,9 milioni di euro). Il mercato italiano ha evidenziato un calo complessivo del 2,6% in valore e volume.

Le novità e gli spazi dell’edizione 103

L’edizione 103 di Pitti Bimbo introduce innovazioni. Il calendario eventi rivisto per progetti specifici. Spiccano lo spazio ricerca dedicato ai brand di nicchia, i progetti curati da Nadine Jung e la sfilata collettiva organizzata da Katie Kendrick di Pirouette (24 giugno). Un nuovo spazio, The Cabina, è per marchi dall’identità forte, mentre la sfilata multi-brand Splash!

presenterà brand internazionali. Si celebreranno anniversari: i quindici anni del brand iDo e i dieci anni del marchio di accessori Sticky Lemon.

Il salone si conferma un osservatorio privilegiato sulle tendenze e le dinamiche del settore kidswear, con una programmazione che integra moda, comunicazione e sostenibilità. L'approccio si focalizza su servizi e opportunità: “Il mercato ci chiede un approccio operativo, e noi stiamo trasformando queste necessità in servizi e opportunità di business”, ha ribadito Cauli. Ciò si riflette nel format interattivo e negli strumenti di networking.

Fortezza da Basso: hub internazionale per il kidswear

La Fortezza da Basso diventa un hub esperienziale per il kidswear internazionale e il family lifestyle.

L'attico del padiglione centrale è una piazza per nuove collezioni e tendenze. Scouting globale offre un brand mix inedito: kidswear lifestyle, tessuti tech-freschi, beachwear, abiti leggeri e accessori innovativi. Fornirà ai buyer una roadmap stilistica, con focus su Asia, Middle East, Europa e Stati Uniti.

Il programma di incoming, supportato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Agenzia Ice, potenzia l’incontro tra moda bimbo italiana e i principali player globali. Tra installazioni immersive e momenti di networking, la presenza di Splashy simboleggia la missione: unire mondi e ispirare una community attenta a innovazione, sostenibilità e connessione.