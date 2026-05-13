I giardini storici di Aix-en-Provence si trasformano in una galleria a cielo aperto per la ventesima edizione delle "Flâneries d’Art Contemporain dans les Jardins aixois", una manifestazione gratuita dedicata all’arte contemporanea che animerà la città il 20 e 21 giugno 2026. L’evento si svolgerà nei tre luoghi emblematici del centro storico: il Jardin Mérindol, il Jardin des Étuves e il Jardin des Guerriers. Ideata e promossa dall’attrice francese Andréa Ferréol, la rassegna celebra due decenni di un singolare incontro tra creazione contemporanea, patrimonio cittadino e cultura accessibile a tutti.

Il programma di quest’anno vedrà la partecipazione di sedici artisti contemporanei (pittori, scultori, fotografi, street artist) affiancati da attori, musicisti, danzatori e comici. Tra le personalità attese figurano il fotografo Peter Knapp, lo scrittore David Foenkinos, lo street-artist M. Chat e il gruppo di danza G.U.I.D. (Groupe Urbain d’Intervention del balletto Angelin Preljocaj). L’apertura ufficiale è prevista il 19 giugno con un concerto serale a La Manufacture di Aix-en-Provence, con ingresso gratuito su prenotazione.

Omaggio a Monet e spirito delle Flâneries

Questa ventesima edizione assume un significato speciale, coincidendo con il centenario della morte di Claude Monet, a cui saranno dedicate letture e approfondimenti.

Andréa Ferréol, presidente dell’associazione Aix-en-œuvres e anima della rassegna, ha dichiarato: “L’arte è per me una questione di cuore e curiosità. Quest’anno festeggeremo i 100 anni dalla morte di Claude Monet. Viva i 20 anni delle Flâneries! Viva l’Arte e la condivisione!”. Un messaggio che racchiude lo spirito dell’evento.

Durante il fine settimana, i giardini si animeranno con spettacoli di musica, danza e lettura, con eventi il sabato dalle 14 alle 20 e la domenica dalle 11 alle 19. Il programma include performance di danza del G.U.I.D., concerti di pianoforte e violino, interventi letterari di David Foenkinos ed eventi per il giovane pubblico, oltre a momenti di umorismo con artisti come Zize du Panier.

Un successo ventennale e i suoi protagonisti

Nate nel 2006, le Flâneries d’Art hanno accolto in venti anni oltre 240.000 visitatori nei tre giardini storici della “cité du roi René”. Più di 345 artisti, scrittori, attori e interpreti da Francia ed Europa hanno contribuito al successo. Tra i nomi illustri delle passate edizioni figurano Nathalie Dessay, Julie Depardieu, Boris Cyrulnik, Annie Duperey, Charles Berling, Brigitte Fossey, Michel Leeb, Katherine Pancol e Hervé Di Rosa. L’associazione Aix-en-œuvres, guidata da Ferréol, ha saputo coniugare la promozione dell’arte e la valorizzazione del patrimonio urbano di Aix-en-Provence.

La programmazione della ventesima edizione si distingue per la sua multidisciplinarità: pittura, scultura, fotografia, ceramica, street-art, musica, danza, letture pubbliche e performance teatrali e comiche.

L’accesso a tutte le attività nei giardini è gratuito, con la sola eccezione del concerto d’apertura a La Manufacture che richiede prenotazione. Le Flâneries d’Art si confermano un appuntamento imperdibile che intreccia storia, arte contemporanea e partecipazione cittadina in un contesto di convivialità e scambio culturale nel cuore della Provenza.