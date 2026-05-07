La 71ª edizione dei David di Donatello, tenutasi il 7 maggio 2026 a Cinecittà, Roma, ha celebrato il trionfo di “Le città di pianura” di Beppe Gaudino, che si è aggiudicato il premio come miglior film e un totale di cinque riconoscimenti. La serata ha visto anche l'affermazione di Aurora Quattrocchi, insignita del David come migliore attrice protagonista per la sua intensa interpretazione nella medesima opera. L'evento, il più importante riconoscimento cinematografico italiano, è stato tuttavia profondamente segnato dalle vibranti proteste che hanno attraversato l'industria.

La cerimonia, infatti, è stata il palcoscenico di numerose manifestazioni di dissenso da parte di lavoratori e rappresentanti del settore, che hanno voluto porre l'accento sulla difficile situazione del cinema italiano. Tra le problematiche evidenziate, gli incassi ridotti, i tagli ai finanziamenti pubblici e un crescente senso di precarietà. Molti artisti presenti hanno scelto di indossare spille e segni distintivi in segno di solidarietà, mentre diversi interventi dal palco hanno espresso profonda preoccupazione per il futuro del settore e per il calo degli spettatori nelle sale. Aurora Quattrocchi, nel ritirare il suo premio, ha dichiarato: “Dedico questo riconoscimento a tutte le maestranze che lavorano dietro le quinte, ma soprattutto a chi lotta ogni giorno per la dignità del nostro lavoro”.

Il successo di “Le città di pianura” e il messaggio delle proteste

Il film “Le città di pianura”, scritto e diretto da Beppe Gaudino, ha conquistato l'Accademia del Cinema Italiano grazie a una visione profondamente radicata nella realtà contemporanea. L'opera intreccia le storie di più personaggi sullo sfondo di un profondo mutamento sociale e urbano delle città della pianura padana, distinguendosi per il suo taglio realistico e la profondità dei personaggi. Il regista stesso, salendo sul palco, ha sottolineato l'importanza del lavoro corale, affermando: “Senza il talento di Aurora, questa storia non avrebbe avuto la stessa forza”. La performance di Aurora Quattrocchi è stata giudicata dalla critica come intensa e misurata, consolidandola come una delle interpretazioni più rilevanti dell'anno.

Oltre ai premi principali, la serata ha reso omaggio a Nanni Moretti con il premio alla carriera e ha dedicato un momento di memoria a Lina Wertmüller. L'attenzione sulle proteste del cinema italiano e sulle difficoltà produttive è cresciuta nel corso della serata, trasformando i David 2026 in una piattaforma di visibilità per le problematiche della categoria. Le richieste avanzate si sono concentrate sull'aumento degli investimenti pubblici, la tutela del lavoro artistico e la promozione di politiche volte a contrastare la desertificazione culturale nelle periferie urbane. Numerosi interventi hanno ribadito la necessità di un impegno concreto a sostegno del cinema italiano e di chi lo rende possibile ogni giorno, sottolineando come i David siano un'occasione per dare voce a un settore fondamentale della cultura nazionale.

David di Donatello: storia e sfide del cinema italiano

Il successo di “Le città di pianura” ai David di Donatello segna un momento significativo per il cinema italiano, riconoscendo non solo il valore della produzione artistica ma anche la capacità di portare sullo schermo tematiche sociali urgenti. Dal 1956, anno della sua prima edizione, il premio rappresenta il principale riferimento per l'industria cinematografica nazionale, e la sua evoluzione ha sempre rispecchiato i cambiamenti e le sfide affrontate dal settore. Nel corso degli anni, la manifestazione ha premiato i più grandi interpreti e ha registrato l'emergere di nuovi linguaggi e tematiche cruciali.

L'accendersi delle proteste durante questa edizione sottolinea un momento di trasformazione e la richiesta di aperture concrete da parte delle istituzioni per un settore che è parte integrante del patrimonio culturale del Paese.

Cinecittà, luogo storico che ha ospitato la serata, rimane un simbolo della storia e della resilienza del cinema italiano, confermando ancora una volta il proprio ruolo centrale nella produzione e promozione culturale.