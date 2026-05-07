I Bronzi di Riace, inestimabili capolavori dell'arte greca del V secolo a.C. custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, sono al centro di un nuovo allarme per la loro conservazione. Il professore Daniele Castrizio, archeologo e docente di Numismatica greca e romana all’Università di Messina, nonché membro del Comitato scientifico del museo, ha segnalato, riportando le osservazioni del direttore Fabrizio Sudano, criticità strutturali e impiantistiche a palazzo Piacentini che richiedono interventi urgenti.

La preoccupazione maggiore riguarda le basi antisismiche che sorreggono le statue.

Queste strutture, composte da due blocchi di marmo separati da sfere dello stesso materiale, sono progettate per assorbire le sollecitazioni sismiche attraverso lo scorrimento delle parti. Tuttavia, secondo Castrizio, "le basi risultano gravemente compromesse e non sarebbero più in grado di garantire la stabilità dei due guerrieri". Esiste un rischio concreto di caduta delle statue, anche in caso di terremoto di lieve entità, con la possibilità che vadano in frantumi. La fragilità dei Bronzi è nota da tempo, tanto da aver spinto il Ministero dei Beni culturali a classificarli come "opere inamovibili ed intrasportabili".

Altre problematiche riguardano gli impianti di regolazione microclimatica della Sala dei Bronzi.

È stato evidenziato che "i sistemi che controllano temperatura e umidità non assicurerebbero più condizioni adeguate alla conservazione delle statue". La situazione è stata oggetto di discussione all’interno del Comitato scientifico del museo, dove sono state avanzate proposte progettuali ritenute idonee. Tra queste, un piano di ampliamento e rinnovamento della Sala dei Bronzi è già inserito nella programmazione del Piano Strategico 2026‑2028 del Museo, prevedendo "una nuova configurazione della Sala Bronzi e, in particolare, l’adeguamento delle basi sismiche delle statue". Il master plan degli interventi suggerisce che la soluzione potrebbe essere attuata già nel 2027, ma nel frattempo i Bronzi di Riace continuano a convivere con un elevato rischio.

La storia e il dibattito sull'origine dei Bronzi

I Bronzi di Riace, scoperti nel 1972 al largo della costa di Riace Marina, in Calabria, rappresentano uno dei più significativi ritrovamenti archeologici del XX secolo. Queste statue, risalenti al V secolo a.C., sono celebri per la raffinatezza artistica, i dettagli anatomici e l'eccezionale stato di conservazione, elementi che hanno profondamente influenzato la conoscenza della scultura greca classica e rafforzato il prestigio del Museo Archeologico di Reggio Calabria.

Il dibattito sulla loro origine rimane acceso. Recentemente, durante un incontro pubblico a Piazza Università di Catania, nuovi indizi hanno riacceso l'ipotesi siracusana, suggerendo una possibile provenienza siciliana.

Il dottor Anselmo Madeddu ha illustrato un approccio multidisciplinare, basato sull'analisi di campioni geologici e sulla distribuzione dei microrganismi marini sulle statue. Questa ricerca corrobora la tesi, già avanzata in passato, di un ritrovamento iniziale nelle acque di Brucoli, vicino a Siracusa, e di un successivo trasferimento clandestino delle opere in Calabria.

Tutela e valorizzazione: un impegno costante

La protezione e la valorizzazione dei Bronzi di Riace sono strettamente legate alla storia architettonica di palazzo Piacentini, sede del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria dal 1882. L'edificio, progettato da Marcello Piacentini, è un esempio notevole di architettura razionalista e ospita una delle più ricche collezioni di reperti della Magna Grecia.

La presenza dei Bronzi è un elemento identitario per la città e un punto di eccellenza del patrimonio calabrese. Nel corso degli anni, la loro tutela ha richiesto costanti interventi di restauro e aggiornamenti tecnologici dei sistemi espositivi per garantire le migliori condizioni conservative. L'attuale inclusione dell'adeguamento antisismico e microclimatico nel Piano Strategico 2026‑2028 evidenzia un impegno continuo per una salvaguardia che tenga conto delle nuove esigenze di sicurezza e conservazione, specialmente in un'area a vulnerabilità sismica. Le indagini scientifiche e gli studi storici confermano la necessità di un aggiornamento costante delle misure protettive per preservare questi simboli della civiltà greca in Italia.