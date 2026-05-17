Il 17 maggio 2026, la Bulgaria ha celebrato la sua prima storica vittoria all'Eurovision Song Contest. La popstar Dara, figura di spicco nel panorama musicale bulgaro, ha trionfato a Vienna con il suo brano “Bangaranga”, superando ogni pronostico e conquistando sia le giurie di qualità che il televoto. Questo successo rappresenta il miglior risultato mai ottenuto dal paese nella competizione, dopo il secondo posto raggiunto nel 2017.

Conosciuta anche come Darina Yotova, Dara si è imposta grazie al suo carisma, alla sua presenza scenica magnetica e a uno stile che fonde il pop contemporaneo con sonorità internazionali.

“Bangaranga”, un pezzo dal ritmo trascinante e dalla coreografia impeccabile, ha saputo catturare l'attenzione di esperti e pubblico europeo. La cantante bulgara ha prevalso su ventiquattro concorrenti nella serata finale, dimostrando una capacità unica di mettere d'accordo tutti.

Durante la sua esibizione, Dara ha infiammato la platea con l'invito: “Surrender to the blinding lights. No one’s gonna sleep tonight. Welcome to the riot.” Nonostante fosse considerata un'outsider alla vigilia, l'artista ha sorpreso tutti con una performance energica e un vero e proprio tormentone musicale, che si è rapidamente diffuso nelle playlist di tutta Europa.

La carriera di Dara: successi e innovazione nel pop bulgaro

Dara ha giocato un ruolo fondamentale nel ridefinire il pop bulgaro negli ultimi anni. Oltre ad aver raggiunto la vetta delle classifiche nazionali con successi come “Thunder”, “Call Me” e “Mr. Rover”, l'artista vanta oltre ottanta milioni di ascolti e visualizzazioni tra piattaforme di streaming e video musicali. La sua influenza è riconosciuta non solo dai numerosi premi ottenuti, ma anche dal suo impegno come mentore nelle edizioni 2021 e 2022 di “The Voice of Bulgaria”.

Il suo percorso artistico ha visto la recente pubblicazione dell'album "Adhdara" nel 2025, un lavoro descritto come il suo progetto più intimo e personale. Attraverso la sua presenza mediatica e l'attività di mentoring, Dara è diventata un punto di riferimento per una nuova generazione di artisti nella scena musicale balcanica.

La finale dell'Eurovision 2026: protagonisti e contesto

L'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest si è tenuta a Vienna, con venticinque artisti che si sono sfidati nella serata finale. Oltre al trionfo bulgaro, il secondo posto è stato conquistato dall'israeliano Noam Bettan. Sul terzo gradino del podio si è classificata la rumena Alexandra Căpitănescu con il brano rock “Choke Me”. L'australiana Delta Goodrem ha ottenuto il quarto posto con la ballad “Eclipse”, mentre l'italiano Sal Da Vinci si è posizionato quinto con “Per Sempre Sì”.

La manifestazione è stata caratterizzata da alcune contestazioni legate alla partecipazione dell'artista israeliano, che hanno generato momenti di tensione e interruzioni nelle fasi precedenti la finale.

Nonostante ciò, Noam Bettan è stato accolto calorosamente dal pubblico, esibendosi in ebraico, francese e inglese, sebbene non siano mancati alcuni fischi. Le autorità hanno dovuto intervenire allontanando quattro persone che avevano tentato di disturbare la semifinale.

L'Eurovision Song Contest si conferma così una vetrina essenziale per la musica europea e internazionale. Con questa vittoria, la Bulgaria assume un ruolo di primo piano, ponendo i riflettori su una scena pop nazionale in costante e vivace evoluzione.