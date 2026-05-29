Cristina D’Avena, iconica interprete delle sigle dei cartoni animati, sarà protagonista a Pescara sabato 30 maggio 2026. L'artista si esibirà in concerto in piazza Salotto (piazza Rinascimento) insieme ai Gem Boy, nell’ambito del festival Cartoons On The Bay, promosso da Rai e organizzato da Rai Com. L'evento rappresenta un appuntamento significativo per gli appassionati, offrendo a D'Avena l'occasione per riflettere anche su una possibile partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

Sanremo: La Condizione per la Gara

La cantante ha chiarito le sue condizioni per un'eventuale presenza in gara sul palco dell’Ariston.

Il presupposto irrinunciabile è portare un brano autenticamente suo, che sia “super potente” e che le appartenga profondamente, scritto da lei stessa o da un autore che la conosca bene. D’Avena esclude categoricamente la scelta di una semplice sigla o di un pezzo eccessivamente drammatico, affermando: “Non sarei io, perché sono una persona solare, allegra”. L’obiettivo sarebbe dunque presentare una canzone che rappresenti un “giusto compromesso tra l’allegria” e la coerenza con il suo percorso artistico, un brano “super riconoscibile” ma non scontato.

Durante l’ultimo Festival di Sanremo, Cristina D’Avena ha già calcato la scena nella serata delle cover, proponendo una potente versione punk rock di “Occhi di gatto” con le Bambole di Pezza.

La performance è stata definita “un’esplosione di energia e di potenza”, dimostrando la sua versatilità e la capacità di reinterpretare il suo repertorio in chiave innovativa.

L'Identità Artistica e il Patrimonio delle Sigle

Con oltre 800 sigle interpretate dal 1981, Cristina D’Avena ha plasmato l'immaginario collettivo di intere generazioni. La sua carriera è un unicum nel panorama musicale italiano, testimoniata anche dall'esperienza con “Kiss Me Licia”, serie che definisce “il cartone animato un po’ della mia vita”, dove ha prestato la voce alla sigla e ha recitato come attrice. Molte delle sue sigle, anche quelle legate a cartoni di nicchia e meno valorizzate, come “Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo” o “Curiosando nei cortili del cuore”, composte da Franco Fasano, continuano a essere amate dai fan, consolidando il suo status di icona.

Cartoons On The Bay e l'Eredità di D'Avena

Il festival Cartoons On The Bay, appuntamento di riferimento per l'animazione internazionale e i linguaggi crossmediali, offre a Pescara un palcoscenico ideale per celebrare la cultura del cartone animato. Promosso da Rai e gestito da Rai Com dal 1996, il festival valorizza il patrimonio artistico e culturale legato all'animazione, e la presenza di Cristina D’Avena ne è un esempio lampante. La sua voce, che ha accompagnato l'infanzia di milioni di italiani, continua a essere un ponte tra diverse generazioni e mondi, dalla televisione per ragazzi al grande palco di Sanremo, evidenziando la sua duratura influenza sulla cultura popolare.