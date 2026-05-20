Il 19 maggio 2026, Elliott Sharp, polistrumentista e compositore tra i più innovativi e influenti della scena contemporanea americana, si è esibito per la prima volta a Trieste. L'evento si è tenuto presso la Casa della Musica di via dei Capitelli, segnando la chiusura della stagione 2025/26 della rassegna musicale organizzata dal Circolo del Jazz Thelonious. L'artista, riconosciuto come una figura centrale dell’avant-garde newyorkese da oltre trent’anni, ha offerto al pubblico un'esperienza sonora unica e profonda.

Il concerto triestino, caratterizzato da un'intensità notevole, è stato strutturato su due lunghi brani eseguiti con chitarra solista.

La prima composizione ha mostrato una marcata impronta tecnologica, rappresentando un esempio eloquente di autentica musica contemporanea e di ricerca sonora avanzata. Il secondo brano, pur mantenendo un elevato livello artistico, si è rivelato più accessibile, con lunghi assoli e arpeggi che hanno messo in risalto la maestria esecutiva di Sharp. Il settantacinquenne polistrumentista ha così dimostrato la sua straordinaria versatilità e la sua capacità di esplorare con profondità le diverse sfaccettature del linguaggio musicale sperimentale.

Il profilo artistico di Elliott Sharp: tra innovazione e collaborazioni

Nel corso della sua straordinaria e prolifica carriera, Elliott Sharp ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale internazionale, pubblicando oltre ottantacinque registrazioni.

La sua discografia spazia con audacia tra generi apparentemente distanti: dalla musica orchestrale al blues più viscerale, dal jazz più raffinato al noise più abrasivo, dal rock no wave alla musica techno. Sharp ha guidato formazioni di rilievo e progetti visionari come Carbon and Orchestra Carbon, Tectonics e Terraplane, affermandosi non solo come esecutore ma anche come un pioniere nell’applicazione di concetti matematici complessi. Ha integrato la geometria frattale, la teoria del caos e le metafore genetiche nella composizione musicale e nell’interazione tra gli strumenti, aprendo nuove frontiere espressive.

Il suo impegno costante nella ricerca e nella sperimentazione artistica è stato coronato da numerosi e prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Nel 2014, Elliott Sharp è stato insignito del Guggenheim Fellowship e del Parson’s Center for Transformative Media Fellowship, a testimonianza del suo impatto innovativo. L'anno successivo, nel 2015, ha ricevuto il Berlin Prize in Composizione Musicale dall’American Academy di Berlino, consolidando ulteriormente la sua reputazione. La sua vasta rete di collaborazioni artistiche include nomi illustri del panorama musicale e culturale globale, come la Radio‑Sinfonie Frankfurt, l'icona rock Debbie Harry, l’Ensemble Modern, il leggendario cantante qawwali Nusrat Fateh Ali Khan, il rinomato Kronos String Quartet, l’Ensemble Resonanz, la violoncellista innovatrice Frances Marie Uitti, le leggende del blues Hubert Sumlin e Pops Staples, il virtuoso della pipa Min‑Xiao Feng, i giganti del jazz Jack deJohnette, Oliver Lake e Sonny Sharrock, e artisti multimediali del calibro di Christian Marclay, Pierre Huyghe e Bachir Attar, leader dei Master Musicians of Jajouka.

Queste collaborazioni evidenziano la sua apertura e la sua capacità di dialogare con diverse espressioni artistiche.

Opere, sperimentazioni e riconoscimenti internazionali: un artista a tutto tondo

Il lavoro di Sharp si distingue per una continua sperimentazione e un’incessante ricerca che trascende i confini dei generi tradizionali. La sua produzione artistica è estremamente variegata e include la composizione di colonne sonore per lungometraggi e documentari, la realizzazione di suggestive installazioni sonore all'interno di musei e gallerie d’arte, e la cura del sound design per importanti canali televisivi internazionali come The Sundance Channel, MTV e Bravo Networks. Questo eclettico e vasto repertorio non solo testimonia una costante propensione all’innovazione, ma anche una profonda esplorazione di nuovi orizzonti sonori e visivi.

Oltre al recente e acclamato concerto a Trieste, il 2026 si rivela un anno significativo per Elliott Sharp anche per un altro importante progetto: è infatti il protagonista di un nuovo documentario intitolato “Doing The Don’t”, diretto dal regista Bert Shapiro, che ne esplora la carriera e la visione artistica. L’appuntamento con la musica contemporanea alla Casa della Musica non solo ha offerto al pubblico triestino un’esperienza musicale di altissimo livello, ma ha anche ribadito il ruolo di Trieste come città culturalmente vivace e capace di ospitare e valorizzare appuntamenti di rilievo internazionale, offrendo una piattaforma privilegiata per artisti d’avanguardia e la promozione della sperimentazione sonora a livello globale.