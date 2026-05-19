Jovanotti e Alfa uniscono le loro voci per la prima volta nel singolo ‘Buon Vento’, in uscita il 22 maggio. Il brano si propone come colonna sonora dell’estate italiana, celebrando partenze, cambi di rotta e libertà con ritmo. Questa collaborazione inedita tra due generazioni del pop italiano nasce da un provino di Jovanotti ad Alfa. La risposta di Alfa, immediata, ha trasformato immagini e suggestioni nella base del testo, che ha poi preso forma definitiva al Karakorum Studio di Cortona.

Il legame emotivo di Alfa con il brano

Per Alfa, la collaborazione ha un valore emotivo profondo.

Ha rivelato che il suo primo concerto, a cinque anni, fu proprio un live di Jovanotti. Vent’anni dopo, si ritrova a cantare con il suo artista preferito, un’esperienza che definisce un sogno che si realizza, difficile da spiegare senza emozionarsi. Il brano trae ispirazione dall’immaginario genovese, fatto di mare, porto e salsedine. Il mare è la grande metafora della canzone, rappresentando la vita e il viaggio.

La visione di Jovanotti e il messaggio di ‘Buon Vento’

Jovanotti, con la sua storia di diverse collaborazioni, ha accolto l’incontro con Alfa. Inizialmente disorientato dal "nuovo mondo" musicale, lo ha poi abbracciato, trovando piacere nella condivisione della scrittura. Ha scoperto Alfa su TikTok, colpito dalla sua fame di musica agli esordi.

Il cuore del brano è l’augurio di Jovanotti: “Il ‘nuovo mondo’ è sempre da scoprire, non si finisce mai, quindi… Buon vento!”, un invito a costante esplorazione e apertura.

Con queste premesse, ‘Buon Vento’ si candida a diventare uno dei tormentoni dell’estate e un momento clou dei Jova Summer Party, segnando un capitolo importante per entrambi.