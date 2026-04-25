Il Festival di Cannes 2026 si appresta a ospitare due attese anteprime mondiali nella sezione documentaristica, dedicate a figure iconiche del Novecento: il fotografo Richard Avedon e il musicista John Lennon. Questi film ricostruiscono, con materiali inediti e testimonianze, la vita e l'impatto culturale di questi protagonisti assoluti della fotografia e della musica.

Il documentario su Richard Avedon, intitolato “Avedon – La bellezza inquieta”, esplora il percorso artistico e umano del celebre fotografo statunitense. Noto per i suoi ritratti penetranti e per aver rivoluzionato la fotografia di moda, Avedon fu una figura centrale.

La regia è di Laura Poitras, premio Oscar per “Citizenfour”. Il film offre uno sguardo approfondito sulla sensibilità creativa di Avedon e sui suoi rapporti con modelli, celebrità e la società americana dal dopoguerra. La sua presentazione a Cannes ne sottolinea la statura internazionale, data l'opera che influenzò profondamente la cultura popolare. Il documentario, con testimonianze, fotografie emblematiche, materiali d’archivio e interviste inedite, delinea un artista che si interrogò costantemente sulla società e sul valore dell’immagine.

L'altro titolo di spicco è “Lennon: Lost Tapes”, diretto dal regista inglese Nick Broomfield. Questo documentario si propone di svelare i lati meno noti della vita artistica e privata dell'ex-Beatle John Lennon.

La narrazione si basa su registrazioni d’archivio, testimonianze di amici stretti e immagini rare delle sue ultime fasi creative. Vengono esplorati i pensieri di Lennon sulla società, sull’attivismo politico e sull’evoluzione del linguaggio musicale. Attraverso filmati inediti, emerge la figura di un artista fragile e innovativo, attento ai mutamenti politico-sociali. Broomfield ha dichiarato di aver cercato le tracce più intime e meno esplorate di Lennon, per raccontare la complessità di un uomo artisticamente irrequieto.

Il ruolo dei documentari a Cannes

L'inclusione di questi documentari nella selezione principale del Festival di Cannes evidenzia la crescente rilevanza del genere a livello internazionale.

Opere dedicate a grandi personalità artistiche e musicali non solo arricchiscono la memoria collettiva, ma offrono al pubblico un contatto diretto con le forme di creatività che hanno segnato il XX secolo. La loro presentazione al prestigioso Palais des Festivals stimola il dibattito sulla narrazione audiovisiva e sulla capacità del cinema di restituire la complessità delle biografie.

L'evento conferma Cannes catalizzatore di tendenze e innovazioni, vetrina per nuove produzioni. La sezione documentari amplia gli orizzonti di pubblico e critica, favorendo l'approfondimento di figure che hanno lasciato un segno indelebile.

Eredità di Avedon e Lennon

Richard Avedon (1923-2004) fu uno dei fotografi più influenti del XX secolo.

Le sue immagini segnarono la storia della moda e del ritratto, collaborando con riviste come Harper’s Bazaar e Vogue, e immortalando icone quali Marilyn Monroe, Audrey Hepburn ed Ezra Pound. La sua eredità si riflette oggi nell'estetica della fotografia editoriale internazionale; la sua attività di reportage sociale dagli anni Sessanta fu rivoluzionaria.

John Lennon (1940-1980), musicista, autore e attivista britannico, rimane una figura centrale nello sviluppo della musica contemporanea. Co-fondatore dei Beatles, Lennon sperimentò diversi linguaggi musicali e si impegnò in battaglie civili e iniziative pacifiste. Il documentario “Lennon: Lost Tapes” ricostruisce il suo repertorio da solista e le sue azioni di attivismo, valorizzando il lascito artistico e umano.

Il film si concentra sulle sue ultime innovazioni musicali e sulla dimensione privata, evidenziando l'intreccio tra impegno pubblico e vissuto personale come fondamentale per comprenderne la grandezza.

Il Festival di Cannes, con queste due anteprime mondiali, riafferma la sua vocazione internazionale e il suo ruolo di primo piano come osservatorio sulle trasformazioni culturali del nostro tempo.