Guillaume Canet e Marion Cotillard, ex coppia, sono tornati a collaborare sul set di "Karma". Il thriller, diretto e co-sceneggiato da Canet, ha debuttato fuori concorso al Festival di Cannes il 15 maggio 2026, accolto bene. Nel film, Cotillard interpreta Jeanne, una donna segnata da un passato di abusi in una setta religiosa, costretta a riaffrontarla per salvare il figlioccio. Denis Ménochet e Leonardo Sbaraglia sono nel cast.

Durante la conferenza stampa, Canet ha espresso la frustrazione di non averle mai scritto un ruolo all'altezza del suo talento, nonostante le precedenti collaborazioni.

Il regista ha rivelato di aver infuso in Jeanne tratti della personalità dell'attrice, definendola una “vera combattente”.

Marion Cotillard ha definito questo ruolo, scritto appositamente per lei, un “atto d’amore” e “speciale”. L'attrice ha spiegato che la costruzione di Jeanne è stata un processo congiunto con Canet, mappando i traumi infantili che l'hanno formata. Ha evidenziato la natura ribelle del personaggio, affermando che “la ribellione non muore mai e la aiuta a sopravvivere”.

La trama di Karma e l'accoglienza a Cannes

La trama di "Karma" segue Jeanne, che vive in un villaggio spagnolo con Daniel (Sbaraglia). La scomparsa del figlioccio Mateo la rende sospettata. Per salvarlo, decide di tornare nella setta religiosa, guidata dal dittatoriale Marc (Ménochet), luogo dei suoi abusi.

Il film, di 149 minuti, è stato elogiato per la sua atmosfera densa di suspense, la colonna sonora di Yodelice e l'uso di luci e ambienti claustrofobici. La proiezione al Grand Théâtre Lumière ha ricevuto una calorosa ovazione, con apprezzamento per le performance dei protagonisti. La critica specializzata ha assegnato al film un'ottima valutazione di quattro stelle su cinque.

Canet ha concluso la presentazione rivolgendosi a Cotillard: “Marion, ho scritto questo film per te e tu mi hai ripagato alla grande”, sottolineando il loro legame artistico e personale. "Karma" si aggiunge alla filmografia di entrambi, con collaborazioni come "Rock’n’roll". L'uscita nelle sale francesi è prevista per il 21 ottobre 2026.