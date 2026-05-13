Il Bologna Festival 2026 si apre a una serie di appuntamenti incentrati sul pianoforte, con il concerto inaugurale del ciclo previsto per il 14 maggio all’Auditorium Manzoni. Protagonisti del primo evento sono il pianista polacco Piotr Anderszewski e la Münchener Kammerorchester, guidata dal Konzertmeister Florian Donderer. La rassegna proseguirà il 20 maggio con la giovanissima Sophia Liu e si concluderà il 26 maggio con Alexander Malofeev, affiancato dall’Orchestra Leonore diretta da Daniele Giorgi. Il programma del debutto si aprirà con “Strum” della compositrice americana Jessie Montgomery, un brano per orchestra d’archi caratterizzato da energia ritmica e scrittura densa, ispirato alla musica popolare americana.

Al centro della serata, Piotr Anderszewski interpreterà il Concerto n. 1 Op. 15 di Ludwig van Beethoven, opera che segna la transizione tra il classicismo viennese e la personalità innovativa del giovane compositore, in perfetto equilibrio tra solista e orchestra. Seguiranno tre Intermezzi di Johannes Brahms (Op. 117 n. 2 e Op. 118 n. 2 e n. 6), appartenenti all’ultima fase creativa dell’autore e celebri per la loro estrema delicatezza armonica e timbrica. La chiusura è affidata alla Sinfonia “Classica” di Sergej Prokofiev, esempio di reinvenzione moderna del linguaggio classico, che unisce chiarezza formale, ironia ed energia ritmica, una partitura ideale per le qualità della Münchener Kammerorchester, ensemble da sempre attento tanto al repertorio storico quanto alla musica contemporanea.

Il Bologna Festival: tradizione e innovazione

Con una tradizione che supera i quarantacinque anni e quasi 1.300 concerti all’attivo, il Bologna Festival si conferma un punto di riferimento nella vita culturale della città. L’edizione 2026 si distingue per l’ampiezza dell’offerta e la varietà delle sedi – teatri, musei, chiostri, università e persino una birreria – pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo: dalla primissima infanzia ai melomani più esperti, dai giovani alle famiglie e a chi si avvicina per la prima volta alla musica colta.

L’approccio multidisciplinare del festival include novità assolute, prime esecuzioni e commissioni, abbracciando un vasto spettro di generi musicali: sinfonica, cameristica, antica, moderna e contemporanea.

Le attività didattiche e formative per adulti e studenti, insieme a progetti di solidarietà, rafforzano il legame dell’evento con la città, promuovendo un dialogo continuo tra musica e spazi urbani.

Grandi interpreti e valorizzazione del repertorio

Il Bologna Festival 2026 punta sui grandi protagonisti della scena musicale internazionale. La presenza di musicisti come Piotr Anderszewski nella sezione Grandi Interpreti conferma l’attenzione al repertorio sinfonico e cameristico di riferimento, con una programmazione che quest’anno ruota anche intorno alla figura di Mahler. La Münchener Kammerorchester è valorizzata attraverso partiture che coniugano tradizione e contemporaneità, in linea con la sua storica inclinazione per il dialogo fra diversi linguaggi musicali.

L’edizione 2026 si delinea così come un ponte tra memoria e ricerca, coinvolgendo artisti affermati e nuove leve come Sophia Liu e Alexander Malofeev. Il programma spazia dal classicismo ottocentesco alle pulsioni moderne di Prokofiev e Montgomery, rinnovando la centralità di Bologna nel panorama musicale italiano e internazionale.