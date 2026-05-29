Tiziano Ferro inaugura il tour STADI26 a Lignano Sabbiadoro il 30 maggio 2026. La data zero, allo Stadio Comunale G. Teghil, è un evento clou dell'inizio estate nel Nordest, richiamando pubblico da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Slovenia e Austria. I cancelli apriranno alle 17.00, il concerto inizierà alle 21.00. L'organizzazione ha previsto bus urbani potenziati e parcheggi dedicati per facilitare l'accesso.

Alla vigilia, Ferro ha definito il palco “il mio day off dalla vita”, spiegando che la musica è stata la sua prima forma di linguaggio e ora un luogo di autenticità.

Vicino ai 46 anni, l'artista ha condiviso fragilità e cambiamenti personali, inclusa la sua vita in America “da rifugiato” per un progetto non riuscito. Ha anche ribadito la necessità di trasparenza sui diritti civili e temi d'attualità: “Mi sto mettendo a nudo”.

Scaletta e ospiti di STADI26

Il tour STADI26 ripercorre la carriera di Ferro con una scaletta “al contrario”, partendo da brani dell'ultimo album, Sono un grande, per concludersi con l'esordio Xdono. Sul palco si alterneranno artisti che hanno collaborato alla versione deluxe del disco, tra cui Giorgia, Lazza, Shiva, Ditonellapiaga e Ariete. Lazza sarà a Milano il 6 giugno, mentre Shiva e Ditonellapiaga il 7. A Roma, invece, si esibiranno Giorgia e Ariete.

Questa scelta evidenzia l'apertura di Ferro verso le nuove generazioni musicali, un approccio diverso rispetto ai suoi inizi.

Lignano Sabbiadoro: polo per grandi eventi e la carriera di Ferro

Lignano Sabbiadoro si conferma polo di riferimento per i grandi eventi musicali estivi. Lo Stadio Comunale G. Teghil, che ospita Tiziano Ferro, è cruciale per il turismo culturale. Per l'evento, la città ha potenziato la linea urbana A2 (fermata consigliata 736 Aquasplash), con parcheggi e modifiche alla viabilità. L'importanza di questi appuntamenti va oltre lo spettacolo, attraendo visitatori internazionali e valorizzando la ricettività locale. La scelta di Lignano per la partenza del tour evidenzia la sua capacità di accogliere grandi richiami e il ruolo strategico dello Stadio Teghil nel panorama dei concerti italiani.

Con oltre vent'anni di carriera, Tiziano Ferro è un protagonista della scena pop italiana, dai successi come Xdono, Rosso Relativo e Sere Nere ai brani più recenti. I suoi tour negli stadi sono sintesi di esperienza personale, apertura generazionale e impegno civile. Lignano, con la sua vocazione per i grandi eventi, è la cornice ideale per questa nuova stagione di concerti.