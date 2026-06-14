Gli A Perfect Circle, la band guidata da Maynard James Keenan e Billy Howerdel, sono tornati in Italia per un atteso concerto al Ferrara Summer Festival. L'evento, che si è tenuto in piazza Ariostea, ha segnato il loro ritorno sui palchi europei dopo un'assenza di otto anni. La performance ha offerto un repertorio che ha ripercorso l'intera carriera del gruppo, presentando anche il nuovo singolo Starless, descritto come una naturale evoluzione del loro distintivo linguaggio musicale.

Un ritorno atteso e una scaletta ricca di storia

La serata è stata aperta dalle esibizioni dell'artista inglese A.A.

Williams e di Jehnny Beth, ex Savages, che hanno preparato il terreno per l'arrivo degli A Perfect Circle. Il gruppo ha proposto una performance intensa, caratterizzata da atmosfere cupe e avvolgenti, con arrangiamenti raffinati che hanno attraversato la loro storia discografica. La scaletta ha attinto abbondantemente da Thirteenth Step, con esecuzioni potenti di brani come The Package, The Noose, Weak and Powerless e The Outsider, che ancora oggi esplorano temi di dipendenza e conflitti interiori. Dal disco d'esordio Mer de Noms, non sono mancati 3 Libras, nella versione All Main Courses Mix tratta da aMOTION, e l'iconica Judith, accolte con grande entusiasmo dai fan. Spazio è stato dato anche ai brani del più recente Eat the Elephant e, da eMOTIVe, al ritmo marziale di Counting Bodies Like Sheep to the Rhythm of the War Drums, una feroce riflessione sulla manipolazione politica e sulla guerra.

Un concerto senza eccessi scenici, ma di grande impatto

Maynard James Keenan e i suoi compagni hanno dimostrato di non aver bisogno di effetti spettacolari o sovrastrutture sceniche per creare atmosfera e coinvolgere il pubblico. La forza delle canzoni e una performance eseguita con precisione sono state al centro dello show. Maynard, lo yin e lo yang della band, ha cantato al centro del palco con le luci costantemente alle spalle, trasformandosi quasi in un'ombra, una figura sfuggente che il pubblico ha faticato a osservare in volto. Schivo ed enigmatico, è riuscito comunque a dominare la scena con una presenza magnetica. Reduce dagli ultimi capitoli della sua instancabile attività con Tool e Puscifer, il cantante è tornato a vestire i panni degli A Perfect Circle come se il tempo non fosse mai trascorso.

Il nuovo singolo Starless, registrato presso il Lankershim Ranch Studio di Howerdel a Studio City, ha preso forma all'inizio dell'anno, prodotto dallo stesso Howerdel, mixato da Matty Green e impreziosito dalla batteria di Josh Freese (Nine Inch Nails), presente anche sul palco di Ferrara.

Il Ferrara Summer Festival e l'organizzazione dell'evento

L'appuntamento con gli A Perfect Circle ha rappresentato uno dei momenti salienti della nuova edizione del Ferrara Summer Festival. L'organizzazione ha curato ogni dettaglio, dalla sicurezza alla logistica, per garantire lo svolgimento regolare della manifestazione. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, confermando l'interesse per la musica alternativa e la capacità della band di mantenere un ruolo centrale nel panorama rock contemporaneo.

Otto anni dopo l'ultima apparizione europea e in attesa di nuova musica, il concerto di Ferrara ha ribadito quanto gli A Perfect Circle occupino ancora uno spazio tutto loro nel panorama rock contemporaneo, lontano dalle mode ma mai fuori dal tempo.