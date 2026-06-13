Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni hanno coronato il loro sogno d'amore, unendosi in matrimonio nella suggestiva Pieve di San Nicola a Capalbio, in provincia di Grosseto. La cerimonia religiosa, officiata dal parroco del borgo, ha visto la partecipazione di un folto gruppo di parenti, amici e numerosi colleghi del mondo della musica e dello spettacolo, rendendo l'evento uno dei più attesi dell'anno. Tra gli invitati di spicco figuravano nomi noti come Lorenzo ‘Jovanotti’ Cherubini, Emma Marrone, Coez, Alessandro Borghi, Nicola Savino e Dario ‘Dardust’ Faini, tutti presenti per celebrare la coppia.

Dopo il rito nuziale, gli sposi hanno accolto gli ospiti per un ricevimento esclusivo. La festa si è tenuta in una tensostruttura allestita sulla spiaggia di Chiarone, nelle immediate vicinanze del celebre stabilimento balneare L'Ultima Spiaggia, offrendo un'atmosfera unica e festosa.

Il “sì” in una cornice storica e intima

La scelta della Pieve di San Nicola, situata nel cuore del centro storico di Capalbio, ha conferito all'evento un tono di rara intimità e suggestione. Questa antica chiesa, le cui origini risalgono al XII secolo, ha fornito lo scenario perfetto per una cerimonia raccolta, eppure ricca di profonde emozioni. Tommaso Paradiso, elegante in un completo blu e con i suoi immancabili occhiali da sole a celare l'emozione, e Carolina Sansoni, radiosa in un abito lungo bianco dalle linee pulite ed estremamente raffinato, hanno condiviso questo momento indimenticabile con una platea di invitati selezionati.

La presenza di tanti protagonisti della scena musicale italiana ha ulteriormente impreziosito l'atmosfera, rendendola vibrante e speciale.

Festa sulla spiaggia e l'eco sui social

Il ricevimento nuziale, allestito in una moderna tensostruttura sulla spiaggia di Chiarone, ha rappresentato il prosieguo dei festeggiamenti. La location, sebbene scenografica, ha generato alcune discussioni online, in particolare per la sua vicinanza all’Oasi WWF del Lago di Burano, suscitando commenti tra ambientalisti e vacanzieri. La coppia, che aveva ufficializzato l'annuncio del matrimonio all'inizio del 2026, aveva già catturato l'attenzione e l'affetto del pubblico durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo.

In quell'occasione, un video condiviso sui social media era diventato rapidamente virale: mostrava Tommaso e Carolina ballare insieme sulle note della canzone ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci, mettendo in evidenza l'anello di fidanzamento della futura sposa. Questo momento aveva alimentato l'attesa per il grande giorno. Il matrimonio arriva a poco più di un anno dalla nascita della loro primogenita, Anna, venuta alla luce nell'aprile del 2025, consolidando ulteriormente una storia d'amore già molto seguita e amata dai fan.

Tommaso Paradiso: il cantautore romano

Tommaso Paradiso è un affermato cantautore romano, conosciuto per essere stato il carismatico frontman dei Thegiornalisti prima di intraprendere con successo la carriera solista.

Nel corso della sua carriera, ha stretto numerose collaborazioni con altri artisti italiani e ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano ‘I Romantici’. La sua produzione musicale è ampiamente apprezzata per le sonorità pop e per i testi che, con sensibilità e immediatezza, narrano storie di vita quotidiana e sentimenti universali, conquistando un vasto pubblico.