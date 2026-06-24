Sarà Sunny Dancer, il film diretto da George Jaques, ad aprire la 56ª edizione del Giffoni Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 17 al 25 luglio. L'inaugurazione ufficiale, fissata per il 17 luglio, vedrà la presenza del regista Jaques e della protagonista Bella Ramsey.

La pellicola si distingue per il suo tono ironico e irriverente, affrontando i temi della crescita personale e della resilienza con leggerezza e sensibilità contemporanea. La storia segue Ivy, una diciassettenne determinata a superare etichette e pregiudizi.

Inviata controvoglia dai genitori in un camp estivo per ragazzi sopravvissuti al cancro, Ivy scoprirà che, tra fughe notturne, primi amori e amicizie inattese, quella che sembrava la peggiore delle estati si trasformerà in un'occasione di cambiamento decisivo.

Cast e Distribuzione

Sunny Dancer è una produzione Leone Film Group e sarà distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution dal 2 settembre. Il film vanta un cast internazionale: oltre a Bella Ramsey (nota per "The Last of Us" e "Game of Thrones"), figurano James Norton, Neil Patrick Harris, Jessica Gunning, Earl Cave e Daniel Quinn-Toye. Bella Ramsey è considerata una delle interpreti più affermate della sua generazione.

Il Giffoni Film Festival e la Scelta di Sunny Dancer

Il Giffoni Film Festival, appuntamento di spicco per il cinema dedicato a giovani e famiglie, si distingue per la centralità data all'incontro tra autori, interpreti e un pubblico under 18, con uno sguardo attento ai cambiamenti sociali ed emozionali delle nuove generazioni. La scelta di Sunny Dancer come film d'apertura rafforza la vocazione del festival a proporre anteprime di rilievo e a valorizzare storie che esplorano temi delicati con onestà e autenticità, contribuendo alla crescita culturale nazionale.