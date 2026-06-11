L'11 giugno 2026, Antonello Calabresi ha espresso con chiarezza la sua visione sul rapporto tra intelligenza artificiale e settima arte, affermando: “L’intelligenza artificiale? Il cinema vero è altrove”. Questa dichiarazione, essenziale e provocatoria, è emersa durante un evento culturale dedicato al ruolo delle nuove tecnologie nel linguaggio cinematografico e nella fruizione audiovisiva. Calabresi ha inteso sottolineare che il cinema autentico non si identifica con le produzioni generate o mediate da sistemi di AI, bensì risiede in modalità espressive più profonde, intrinsecamente legate all’esperienza umana.

Nel suo intervento, l'esperto ha rimarcato come, nonostante le indubbie opportunità offerte dagli strumenti digitali e dalle tecnologie emergenti, il cuore pulsante del cinema permanga nella comunicazione emotiva, nella regia, nella recitazione e in tutte quelle componenti creative che l'intelligenza artificiale non può replicare né sostituire. La sua affermazione, “Il cinema vero è altrove”, si configura quindi come un monito significativo: non si deve confondere il mezzo tecnologico con l’essenza artistica e profonda del linguaggio cinematografico.

Intelligenza artificiale e cinema contemporaneo

La riflessione sollevata da Calabresi si inserisce pienamente nel più ampio dibattito che circonda il ruolo dell’intelligenza artificiale nel cinema contemporaneo.

Negli anni, si sono delineate due tendenze principali nell'applicazione dell'AI: da un lato, il suo impiego per generare contenuti visivi e narrativi, dando vita al cosiddetto cinema generativo; dall'altro, l'utilizzo dell'AI nelle fasi più tecniche e produttive della realizzazione cinematografica, come la gestione di folle digitali complesse o l'ottimizzazione dei processi di post-produzione.

Esempi concreti di queste applicazioni non mancano. Progetti come “Mecrè – Come se non fossi mai andato via”, ideato da Nicola Guarino, rappresentano un'opera interamente generata dall'intelligenza artificiale, senza alcuna ripresa dal vivo, segnando una svolta nel panorama audiovisivo italiano nel campo del cinema generativo.

Parallelamente, strumenti avanzati come Massive, impiegato per simulare intelligenze sintetiche nelle scene di folla de “Il Signore degli Anelli”, o l'uso dell'IA per animare personaggi in tempo reale, dimostrano quanto la tecnologia sia già profondamente integrata nella produzione di film ad alto budget.

Queste pratiche evidenziano chiaramente che l’AI è uno strumento potente e un valido supporto alla creazione artistica. Tuttavia, la prospettiva di Calabresi non intende negare il valore tecnico di tali innovazioni, ma piuttosto invita a non perdere di vista l'elemento umano e creativo che, da sempre, ha reso il cinema un'arte universale e capace di toccare le corde più profonde dell'animo.

Una prospettiva critica radicata nella storia del cinema

Il cinema stesso ha da sempre esplorato il tema dell’intelligenza artificiale, declinandolo attraverso molteplici valenze filosofiche, etiche e narrative. Opere cinematografiche iconiche come “2001: Odissea nello Spazio”, con la figura di HAL 9000, e “Terminator” hanno spesso presentato l'AI come un'entità potenzialmente ostile o minacciosa. Al contrario, titoli più recenti e introspettivi come “Ex Machina”, “Her” o “Blade Runner 2049” hanno interrogato in modo più profondo i concetti di identità, coscienza e la complessa relazione tra l'essere umano e l'artificiale.

Al di là del mero contenuto narrativo, la filmografia contemporanea mette in luce come l’AI sia uno strumento narrativo potente, ma raramente sostitutivo dell'esperienza umana autentica.

La sua vera efficacia risiede nella capacità di amplificare le domande fondamentali sul sé, sulla realtà percepita e sulle dinamiche delle relazioni interpersonali. In questa luce, si comprende appieno la frase di Calabresi: se l'AI può rivestire il ruolo di protagonista in un film, il “cinema vero” – per usare le sue parole – risiede in tutto ciò che non può essere automatizzato: l'interpretazione vibrante, l'intuizione geniale, l'emozione pura che scaturisce da un volto, da una storia vissuta, da un gesto che solo l'umanità è in grado di generare con autenticità.

In conclusione, l'intervento di Antonello Calabresi si configura come un invito prezioso e attuale: utilizzare le tecnologie avanzate senza però fare dell'innovazione l'unico e incondizionato riferimento.

Il cinema autentico continua a vivere e prosperare nei dettagli umani, nelle sfumature emotive e nelle connessioni profonde che nessuna intelligenza artificiale, per quanto sofisticata, potrà mai ricreare in modo genuino. L'AI, all'interno della settima arte, può e deve essere considerata uno strumento avanzato e di supporto, ma il “cinema vero” resta, in ultima analisi, un territorio inesplorabile fatto di relazione, pura creatività e inestimabile conoscenza umana.