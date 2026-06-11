Il Parco archeologico di Ercolano, situato in provincia di Napoli, si prepara ad accogliere le Giornate Europee dell'Archeologia 2026, un evento in programma dal 12 al 14 giugno. L'iniziativa, coordinata in Italia dall'Istituto Centrale per l'Archeologia (ICA) e promossa dall'Inrap con il patrocinio del Consiglio d'Europa, mira a svelare al pubblico il processo della ricerca archeologica. Il tema di quest'anno, "Archeologia in corso/Archaeology in the Making", pone l'accento sulle pratiche quotidiane e sui luoghi del lavoro archeologico, offrendo una prospettiva unica sul patrimonio culturale.

Federica Colaiacomo, direttrice del Parco, ha evidenziato come queste giornate rappresentino «un'occasione preziosa per condividere con il pubblico non soltanto i risultati della ricerca, ma anche il lavoro quotidiano che rende possibile la conoscenza e la tutela del patrimonio archeologico». Il programma è stato concepito per favorire la partecipazione attiva, la conoscenza e il dialogo con la comunità, rendendo i visitatori protagonisti del processo di scoperta.

Scoprire le Terme Antiche di Ercolano

Il fine settimana del 13 e 14 giugno sarà dedicato a visite guidate straordinarie agli impianti termali dell'antica città. Saranno accessibili le Terme Centrali, le Terme della Casa dell'Albergo e le Terme Suburbane.

Per la prima volta, il complesso termale privato della Casa dell'Albergo, annesso a una delle maggiori dimore cittadine, aprirà al pubblico. I visitatori avranno anche l'opportunità di accedere al cantiere di restauro delle Terme Suburbane, riconosciuto come uno degli edifici termali romani meglio conservati al mondo. Le visite, della durata di circa un'ora, si terranno alle 9.30 in italiano e alle 11.30 in inglese, per gruppi di massimo quindici persone. L'ingresso è gratuito con il biglietto ordinario del Parco, ma la prenotazione è obbligatoria online o tramite call center.

Itinerari Gastronomici e Laboratori sul Cibo Antico

Per tutti e tre i giorni dell'evento, in collaborazione con Coopculture, il Parco propone attività legate alla mostra "Dall'uovo alle mele.

La civiltà del cibo e i piaceri della tavola nell'antica Ercolano", allestita fino al 14 giugno a Villa Campolieto. Alle 10, il percorso tematico "Cibus" condurrà i partecipanti tra thermopolia, botteghe e cucine dell'Ercolano antica. Nel pomeriggio, alle 15, la lettura animata "Panem et Condimenta" esplorerà sapori e usanze del mondo romano attraverso testi di Catone, Plinio e Galeno. Infine, alle 17, il laboratorio per famiglie "Il piatto perfetto" inviterà i partecipanti a comporre menù ispirati alla nutrizione antica, con attività manuali pensate anche per i più piccoli. Tutte le attività connesse alla mostra sono gratuite con il biglietto d'ingresso a Villa Campolieto.

Il Patrimonio Archeologico di Ercolano: Tutela e Valorizzazione

Il Parco archeologico di Ercolano è un sito di importanza internazionale, celebre per la straordinaria conservazione delle sue strutture e dei reperti dell'antica città romana, sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La missione del Parco è la tutela, la valorizzazione e la promozione di questo inestimabile patrimonio. Attraverso percorsi di visita, attività didattiche e laboratori, il Parco mira a favorire la conoscenza e la partecipazione attiva del pubblico. La direzione promuove costantemente iniziative volte a coinvolgere la comunità locale e i visitatori, con un'attenzione particolare alla divulgazione scientifica e alla fruizione sostenibile dei beni culturali.

Le iniziative previste per le Giornate Europee dell'Archeologia 2026 offrono un'occasione unica per scoprire da vicino il lavoro degli archeologi e per approfondire la storia e le tradizioni dell'antica Ercolano, attraverso esperienze dirette e laboratori adatti a tutte le età.