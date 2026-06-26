I leggendari Rolling Stones continuano a stupire il panorama musicale globale con l'annuncio del loro nuovo singolo, "Jealous Lover". Il brano sarà disponibile dal 26 giugno 2026, anticipando l'attesissimo album "Foreign Tongues", la cui pubblicazione è prevista per il 10 luglio 2026. Questo annuncio conferma la vitalità e la capacità di rinnovamento della storica band britannica, a oltre sessanta anni dal loro esordio. La formazione, composta da Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, prosegue così la propria attività discografica, mantenendo un seguito globale e una presenza costante nel panorama musicale internazionale.

"Jealous Lover" si inserisce nella lunga tradizione dei Rolling Stones di proporre nuove sonorità e di dialogare con le tendenze contemporanee, senza rinunciare alle proprie radici storiche.

La carriera ininterrotta dei Rolling Stones

Dal loro esordio ufficiale nel 1962, i Rolling Stones hanno segnato la storia della musica mondiale con album, singoli e tournée in ogni continente, raccogliendo un consenso intergenerazionale. L'uscita di "Jealous Lover" arricchisce una discografia già vasta, comprendente brani iconici come "Satisfaction", "Paint It Black" e "Angie". Ogni nuova pubblicazione si accompagna a una grande attenzione mediatica e a un entusiasmo che coinvolge sia i fan storici sia le nuove generazioni, confermando l'influenza inalterata della band.

L'attesa per "Foreign Tongues"

Il nuovo singolo "Jealous Lover" anticipa l'album "Foreign Tongues", la cui uscita è prevista per il 10 luglio 2026. L'attesa per questo nuovo lavoro discografico è alta, sia tra gli appassionati che tra la critica musicale, che segue con interesse ogni evoluzione della band. I Rolling Stones continuano così a essere protagonisti della scena musicale internazionale, confermando la loro capacità di rinnovarsi e di mantenere un forte legame con il pubblico. Questo imminente album si preannuncia come un'ulteriore testimonianza della loro inesauribile creatività e della loro duratura rilevanza nel panorama musicale globale.