L'Aquila ha ospitato le performance artistiche site-specific di Liu Bolin, l'artista internazionale "l'uomo invisibile". Le sue opere mimetiche hanno dialogato con i simboli architettonici e paesaggistici abruzzesi, arricchendo il programma culturale.

Le location scelte includono il complesso monumentale di Collemaggio, Rocca Calascio e le foreste del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pescasseroli). Ogni intervento ha esaltato l'identità storica e naturale dei luoghi, con Bolin mimetizzato nell'ambiente. L'artista ha dichiarato: "Con il mio lavoro cerco di far emergere la relazione tra uomo, spazio e storia, entrando fisicamente e simbolicamente nelle maglie di una comunità".

L'arte di Liu Bolin: memoria e natura aquilana

Collemaggio, simbolo della rinascita aquilana post-terremoto, ha permesso a Bolin di interagire con memoria e resilienza. Rocca Calascio, fortezza tra le più alte d'Italia, incarna storia e paesaggio. Le foreste del Parco Nazionale (Pescasseroli) riflettono il cuore naturalistico abruzzese. In ogni sede, Bolin ha realizzato performance fotografiche e visive, coinvolgendo studenti e cittadini, rafforzando il dialogo tra arte contemporanea e territorio. L'iniziativa si inserisce in un calendario di eventi per valorizzare la cultura aquilana, "un'occasione – ha sottolineato il sindaco Pierluigi Biondi – per mostrare la forza identitaria, la storia e l'innovazione culturale della nostra comunità".

Liu Bolin: invisibilità e messaggio universale

Nato nel 1973 in Cina, Liu Bolin ha sviluppato la sua arte sull'idea di "invisibilità" come protesta e riflessione politica. Le sue performance globali, dal Colosseo alla Grande Muraglia, lo vedono integrarsi nei luoghi, dipingendo il corpo fino a "scomparire". All'Aquila, la sua azione assume un valore speciale, unendo il messaggio universale all'identità specifica dei luoghi.

L'Aquila, in un processo di ricostruzione e rinascita culturale, si conferma polo attrattivo per esperienze artistiche internazionali. La programmazione, oltre a Bolin, include mostre, incontri ed eventi nei siti monumentali e nuove realtà creative. Ospita oggi spazi come il Museo Nazionale d'Abruzzo e il MAXXI L'Aquila, consolidando il proprio ruolo culturale italiano ed europeo.