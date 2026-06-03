È morto a 75 anni Peabo Bryson, storica voce dell’R&B statunitense e interprete di alcune delle più celebri colonne sonore Disney, tra cui La bella e la bestia e il mondo è mio da Aladin. Il cantante afroamericano si è spento pochi giorni dopo essere stato colpito da un ictus. L’annuncio della scomparsa è arrivato attraverso una nota diffusa dai familiari.

L'annuncio

"Con il cuore spezzato e una profonda tristezza, la famiglia di Peabo Bryson, cantante, autore e interprete di ballate vincitore di due Grammy Awards, annuncia la sua scomparsa", si legge nel comunicato.

Nato in South Carolina, Bryson ha conquistato il grande pubblico grazie ai celebri duetti Disney interpretati insieme a Celine Dion per La Bella e la Bestia e a Regina Belle per Il mondo è mio. Nel corso della sua carriera ha firmato anche successi come Tonight, I Celebrate My Love, You're Looking Like Love to Me e As Long as There's Christmas.

Tra i ricordi più sentiti, quello di Celine Dion, che ha voluto omaggiare il collega sottolineandone le qualità umane oltre che artistiche.

"Era un uomo molto generoso e mi mise incredibilmente a mio agio quando registrammo Beauty and the Beast: avevo da poco cominciato a studiare l'inglese", ha ricordato la cantante canadese.

Sebbene il suo nome sia spesso associato alle produzioni Disney, la carriera di Bryson era iniziata molto prima.

Negli anni Settanta si era fatto conoscere come membro del gruppo Moses Dillard and the Tex-Town Display, per poi intraprendere il percorso da solista con la Bang Records, pubblicando il suo album d’esordio nel 1976.

Il passaggio alla Capitol Records l’anno successivo segnò una svolta decisiva, aprendo la strada a una lunga serie di successi che lo resero una delle voci più rappresentative dell’R&B romantico americano. Tra i suoi brani più apprezzati figurano If Ever You're in My Arms Again, che nel 1984 entrò nella Top 10 statunitense, oltre a Show and Tell e Can You Stop the Rain.

Con la sua voce elegante e inconfondibile, Peabo Bryson lascia un’eredità musicale che attraversa oltre cinque decenni di storia della musica soul e R&B.