I musei statali del Veneto stanno affrontando una grave emergenza: le temperature interne superano costantemente i 30 gradi. Questa situazione ha spinto l’Unione Sindacale di Base (USB) a proclamare lo stato di agitazione del personale. Le criticità climatiche sono particolarmente acute nelle istituzioni veneziane, tra cui le Gallerie dell’Accademia, il Museo Archeologico Nazionale e la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, ma interessano anche altre realtà museali regionali.

Il malfunzionamento o l'assenza di sistemi di condizionamento compromettono il benessere dei lavoratori e la corretta conservazione delle opere d’arte.

La USB ha definito la situazione insostenibile, esprimendo forte preoccupazione per la salute del personale e la tutela del patrimonio artistico. Le temperature elevate sono state riscontrate da sindacato, lavoratori e visitatori, che lamentano condizioni ambientali al limite della sopportazione.

L'impatto su opere e personale

Tra le istituzioni più colpite figurano le Gallerie dell’Accademia, fulcro dell’arte veneta; il Museo Archeologico Nazionale, con reperti di eccezionale valore; e la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, celebre per il suo patrimonio rinascimentale. L'afflusso di visitatori estivo non diminuisce, ma le condizioni climatiche interne mettono a dura prova operatori e la conservazione delle collezioni, pregiudicando le delicate opere esposte, sensibili a variazioni di temperatura e umidità.

L’USB chiede interventi immediati a direzioni museali e Ministero, sollecitando un piano urgente per garantire un ambiente di lavoro salubre e adeguata protezione delle opere. Il sindacato propone l'installazione o la riparazione degli impianti di climatizzazione, ritenuti indispensabili nelle sale aperte al pubblico e negli ambienti di lavoro.

Il valore delle Gallerie dell'Accademia e del patrimonio veneto

Le Gallerie dell’Accademia di Venezia sono un punto di riferimento culturale, ospitando opere fondamentali di artisti come Bellini, Carpaccio, Giorgione, Tiziano, Tintoretto e Veronese. Fondato nel Settecento nell’ex convento dei Canonici Lateranensi, il museo espone una vasta collezione dal Trecento all’Ottocento.

Con oltre centomila presenze annuali, le Gallerie sono tra i musei più visitati e un presidio essenziale per la tutela e la promozione del patrimonio artistico veneto.

Anche altri musei statali coinvolti, come la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro e il Museo Archeologico Nazionale (accanto a Piazza San Marco, con reperti greci, romani ed egizi), sono cruciali per il sistema culturale veneto. Questa crisi evidenzia l’urgente necessità di investimenti e soluzioni tecnologiche per rendere le strutture idonee ad affrontare i cambiamenti climatici senza compromettere la loro funzione educativa e conservativa.