Claudia Gerini e Massimo Giletti saranno tra gli ospiti principali della 15ª edizione del Narnia Festival, la manifestazione artistica ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, in programma a Narni fino a domenica 26 luglio.

Claudia Gerini tra musica d'autore e premio alla carriera

Martedì 21 luglio alle 21.30, al Teatro Manini, Claudia Gerini sarà protagonista di "Unplugged d'autore", uno spettacolo che propone un viaggio sonoro ed emotivo nel quale l'attrice lascia da parte i ruoli cinematografici per diventare interprete della grande canzone d'autore, riletta in una dimensione essenziale e intensa.

Durante la serata riceverà il premio Narnia Festival Leone d'argento alla carriera.

Ad accompagnarla sarà il chitarrista Giandomenico Anellino, che nella stessa giornata, alle 19 alla Loggia degli Scolopi in Piazza dei Priori, presenterà insieme a Cristiana Pegoraro il suo ultimo libro "La nota che non c'è".

L'artista racconterà inoltre le sue collaborazioni con alcuni grandi interpreti della musica italiana, alternando aneddoti e brani suonati con artisti come Renato Zero, Zucchero, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Amedeo Minghi e Anna Oxa.

Massimo Giletti e il salotto dell'attualità

Mercoledì 22 luglio alle 21.30 sarà la volta di Massimo Giletti, che salirà sul palco del San Domenico Auditorium Bortolotti per il salotto dell'attualità.

Ad accompagnare la serata al pianoforte saranno Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio.

"Una serata dallo stile graffiante - ha commentato Cristiana Pegoraro -, un'occasione per conoscere da vicino un giornalista d'inchiesta e conduttore televisivo capace di trasformare l'attualità e il dibattito sociale in un racconto coraggioso, diretto e senza filtri".

Concorsi, visite e concerti

Il programma di mercoledì 22 luglio prevede anche alle 18, al Teatro Manini, il concerto e la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso internazionale "Guitar Oasis International".

Per la rassegna "Narni da scoprire", alle 19 sono previste la visita al Museo Eroli e il concerto candlelight del chitarrista Pietro Cantisani davanti alla Pala del Ghirlandaio.

L'opera chiude gli appuntamenti

Giovedì 23 luglio alle 21.30 il Teatro Manini ospiterà lo spettacolo "Sipario su Mozart: Maschere e Desideri - Da Don Giovanni a Nozze di Figaro".

Sul palco si esibiranno i cantanti del laboratorio lirico coordinato da Wesley Lam della The Hong Kong Academy for Performing Arts, accompagnati dall'Orchestra Europa Musica diretta dal maestro Pierre Tang.