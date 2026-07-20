La mostra “Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta”, ospitata nella suggestiva Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy a Cagliari, si avvia alla chiusura il prossimo 31 agosto. L’esposizione ha riscosso un notevole successo, registrando oltre cinquantamila accessi e confermando il grande interesse del pubblico per l’antico Egitto. Inizialmente prevista fino al 31 luglio, la proroga è stata decisa in virtù della straordinaria affluenza e dell’entusiasmo generato.

L’evento, frutto della collaborazione tra Sémata Società Cooperativa, Comune di Cagliari e partner come Innovation CGMZ e Full Media Service, offre un percorso espositivo che ripercorre una delle più significative scoperte archeologiche di tutti i tempi.

I visitatori hanno l’opportunità di immergersi nella storia del giovane faraone egiziano attraverso ricostruzioni fedeli in scala reale del suo tesoro e della tomba, riportata alla luce nel 1922 dall’archeologo britannico Howard Carter nella Valle dei Re.

Il percorso espositivo e le sue peculiarità

Elemento distintivo della mostra sono le uniche repliche ufficiali del corredo funerario di Tutankhamon, certificate dal Ministero delle Antichità Egiziano. Questi manufatti, parte di un tour mondiale, rappresentano l’unica occasione attuale per ammirare da vicino oggetti iconici come la maschera d’oro, i sarcofagi, i carri e le statue. Gli originali sono infatti permanentemente custoditi presso il Grand Egyptian Museum del Cairo, inaugurato nel 2025.

Oltre cento ricostruzioni accurate ricreano l’aspetto autentico delle quattro camere funerarie, così come apparvero a Carter all’apertura del sepolcro. Il percorso immersivo guida il visitatore attraverso l’ordine delle reali scoperte archeologiche, dal corridoio d’ingresso fino alla camera funeraria, ripercorrendo i dieci anni di meticolosi lavori che portarono al recupero di oltre cinquemila oggetti. Una sezione specifica è dedicata ai miti e alle leggende legate alla “maledizione del faraone”, che alimentarono l’immaginario collettivo all’inizio del Novecento.

La mostra si arricchisce anche di un innovativo tour virtuale in realtà immersiva, accessibile con visori VR, che consente di esplorare digitalmente gli ambienti della tomba e i dettagli tridimensionali dei manufatti.

Sono inoltre disponibili spazi e materiali dedicati ad attività didattiche per scuole e famiglie, con percorsi guidati offerti ogni ora in più lingue e inclusi nel biglietto d’ingresso. L’intero percorso è concepito per essere accessibile a persone con disabilità, garantendo un’esperienza inclusiva.

L'impatto culturale e le informazioni utili

L’esposizione rappresenta un capitolo significativo nell’offerta culturale di Cagliari, inserendosi nel dialogo tra il Mediterraneo e le antiche civiltà. La storica Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy si conferma un luogo privilegiato per progetti espositivi di rilievo, arricchendo il calendario estivo della città. L’iniziativa è accompagnata da una serie di eventi collaterali, tra cui conferenze e incontri scientifici.

La rassegna cagliaritana offre un’occasione unica per vivere il fascino della leggendaria scoperta che ha ridefinito le conoscenze sulla civiltà egiziana antica. I biglietti hanno un costo di 11 euro (intero), 9 euro (ridotto per bambini, studenti, over 65 e gruppi) e 5 euro per il tour virtuale. Tutte le informazioni e le prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale della mostra.