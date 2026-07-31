Prende il via in Emilia-Romagna l'edizione 2026 di "ViVi il Verde - Passeggiate Patrimoniali", un'iniziativa regionale volta a riscoprire e valorizzare il vasto patrimonio culturale, naturale e paesaggistico del territorio. È stato ufficialmente aperto il bando, destinato ad associazioni, istituzioni sociali private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, che avranno tempo fino al 31 agosto per presentare le proprie candidature. Per questa quinta edizione, la dotazione complessiva messa a disposizione ammonta a 100mila euro, confermando l'impegno della Regione nel sostenere progetti che promuovano la fruizione consapevole dei beni regionali.

Dettagli del bando e obiettivi dell’iniziativa

Il bando "ViVi il Verde - Passeggiate patrimoniali: natura e cultura" adotta un approccio integrato per la fruizione e la conoscenza del patrimonio culturale regionale. A differenza delle prime edizioni, che si concentravano principalmente su parchi e giardini storici, sia pubblici che privati, l'edizione attuale estende il suo raggio d'azione includendo anche gli alberi monumentali e i mulini storici. L'obiettivo primario è offrire alle comunità locali un maggior numero di occasioni per approfondire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale del proprio territorio, raggiungendo un pubblico sempre più ampio grazie a soluzioni accessibili e inclusive.

L'assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, ha sottolineato l'importanza di queste iniziative: "Le Passeggiate patrimoniali rappresentano uno strumento prezioso per riscoprire l’identità e la bellezza dei nostri territori". Ha inoltre aggiunto che il bando mira a offrire alle comunità locali "un’occasione concreta di incontro e partecipazione, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio nella cura e nella tutela del nostro patrimonio naturale e culturale". I soggetti privati ammessi, ovvero associazioni e istituzioni sociali private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, sono invitati a presentare progetti di valorizzazione.

I progetti presentati dovranno prevedere l'organizzazione e la realizzazione di una o più passeggiate patrimoniali entro il 31 dicembre 2026.

L'intento è valorizzare le identità culturali, le tradizioni storiche, le caratteristiche botanico-naturalistiche e architettoniche di parchi e giardini storici di valore culturale, alberi monumentali tutelati e mulini storici. Ogni progetto approvato potrà beneficiare di un finanziamento massimo di 5.400 euro. Le passeggiate dovranno includere attività di approfondimento, formazione e divulgazione, supportate anche dalla collaborazione di professionisti qualificati quali naturalisti, botanici, paesaggisti, architetti e storici dell’arte, oltre alla realizzazione di visite guidate.

Contesto e precedenti edizioni

L'iniziativa "ViVi il Verde" ha già dimostrato il suo valore nelle edizioni precedenti.

La quarta edizione del bando, svoltasi nel 2025, si era rivolta anch'essa esclusivamente a soggetti privati, quali associazioni e istituzioni sociali private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore. Quell'anno, su 35 domande ammesse a valutazione, furono cinque i progetti finanziati, distribuiti tra le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini, per un importo complessivo di 40mila euro. Le iniziative del 2025 si erano concentrate sulla valorizzazione di parchi e giardini storici, alberi monumentali e mulini storici, offrendo alla cittadinanza escursioni gratuite e attività di sensibilizzazione.

Questa continuità conferma "ViVi il Verde" come un'opportunità consolidata per promuovere la partecipazione attiva delle comunità locali e la diffusione della conoscenza del prezioso patrimonio culturale e naturalistico dell'Emilia-Romagna, attraverso proposte sempre più accessibili e inclusive.