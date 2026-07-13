Grande successo ha segnato il debutto della rassegna “Fantastico Cinema – Immagini e musica dal Medioevo in Basilicata”, un’iniziativa promossa dalla Lucana Film Commission. L’evento inaugurale, parte del più ampio progetto “Fantastico Medioevo”, ha preso il via con notevole partecipazione il 13 luglio 2026 presso il suggestivo castello di Lagopesole, in provincia di Potenza. Coordinata dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e sostenuta dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata, la rassegna mira a esplorare il legame tra musica, cinema e storia medievale nel cuore della regione.

La serata inaugurale si è svolta nella storica Cappella Palatina del maniero federiciano, dove il pubblico ha avuto l’opportunità di assistere al concerto “Lux Mundi. La musica alla corte di Federico II”. L’ensemble “La Cantiga de la Serena”, arricchito dalla presenza dell’arpista materana Giuliana De Donno, ha condotto gli spettatori in un affascinante viaggio sonoro attraverso le atmosfere sacre e profane che caratterizzavano l’epoca di Federico II. A completare l’esperienza, la proiezione del film “Il destino di un cavaliere” di Brian Helgeland ha saputo intrecciare con maestria linguaggi artistici e racconto storico, offrendo al pubblico un’esperienza culturale profondamente immersiva.

Il valore della rassegna e la visione della Lucana Film Commission

La presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’evento. Ha infatti dichiarato che “la partecipazione registrata a Lagopesole rappresenta un segnale importante e conferma la validità di un progetto che mette al centro la valorizzazione del patrimonio culturale della Basilicata attraverso il linguaggio del cinema e della musica”. Romaniello ha inoltre evidenziato la visione strategica della rassegna: “Con questa rassegna vogliamo trasformare i nostri castelli in luoghi di incontro, di racconto e di esperienza, offrendo al pubblico occasioni di scoperta che uniscono qualità artistica, identità dei territori e promozione culturale. È un percorso che rafforza il ruolo della Basilicata come terra di cultura, cinema e creatività”.

Il progetto “Fantastico Medioevo”, da cui scaturisce la rassegna “Fantastico Cinema”, si propone di approfondire la conoscenza della ricca storia medievale della Basilicata. Attraverso una serie di eventi che integrano sapientemente musica, proiezioni cinematografiche ed esperienze artistiche, l’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico nei suggestivi contesti dei principali castelli della regione. Questa strategia si inserisce in un più ampio quadro di valorizzazione del patrimonio storico-artistico lucano, coinvolgendo attivamente istituzioni culturali e operatori locali per promuovere la regione come un centro di eccellenza culturale.

Il Castello di Lagopesole: un gioiello federiciano

Il castello di Lagopesole, scelto come prestigiosa sede per l’evento inaugurale, si erge come uno dei più significativi esempi dell’architettura federiciana in Basilicata.

Ubicato nel comune di Avigliano, questo imponente maniero è celebre per la sua magnifica Cappella Palatina e per essere stato una delle residenze predilette dell’imperatore Federico II. Oggi, la struttura si configura come un vitale polo culturale regionale, ospitando regolarmente manifestazioni artistiche e promuovendo iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni locali.

L’organizzazione di eventi culturali di spicco come “Fantastico Cinema” all’interno di contesti storici quali il castello di Lagopesole contribuisce in modo significativo a rafforzare il legame indissolubile tra il patrimonio materiale e immateriale della regione. Queste iniziative offrono nuove e stimolanti opportunità di fruizione e valorizzazione, sia per i residenti che per i numerosi visitatori, consolidando l'immagine della Basilicata come destinazione culturale di primaria importanza.