La Digital Art Gallery di Gorizia ha annunciato un’importante revisione dei propri orari di apertura, valida per il periodo che va dal 3 agosto al 30 settembre. Questa iniziativa è stata concepita per ottimizzare l’esperienza immersiva offerta dallo spazio espositivo, rendendola più accessibile a un pubblico più ampio, in particolare durante la stagione estiva, tradizionalmente caratterizzata da una maggiore affluenza di visitatori e turisti nella città giuliana.

Orari estesi e aperture speciali per eventi

La nuova programmazione prevede che la galleria sia aperta al pubblico tutti i giorni.

Dal lunedì alla domenica, gli spazi saranno visitabili con un orario continuato dalle 11:00 alle 17:00. Per venire incontro alle esigenze di chi desidera fruire dell'arte digitale anche nelle ore serali, il venerdì, il sabato, la domenica e in tutti i giorni festivi, l’orario di apertura sarà prolungato, consentendo l'accesso dalle 11:00 fino alle 20:00.

Un’ulteriore estensione è prevista in occasione di Gusti di Frontiera, uno degli eventi più attesi del calendario goriziano, che si svolgerà dal 24 al 27 settembre. Durante queste giornate speciali, la Digital Art Gallery osserverà un orario straordinario e prolungato, accogliendo i visitatori dalle 11:00 fino alle 23:00, offrendo un’opportunità unica di combinare la visita culturale con l’atmosfera dell’evento.

Si raccomanda a coloro che hanno già effettuato una prenotazione per visite comprese tra il 3 agosto e il 30 settembre di consultare attentamente i nuovi orari per verificare eventuali modifiche o riprogrammazioni.

L'offerta culturale della Digital Art Gallery: tra innovazione e accessibilità

L’ampliamento del calendario di aperture si inserisce nella strategia della Digital Art Gallery di Gorizia di valorizzare la propria offerta culturale durante la stagione estiva, accogliendo sia i cittadini che i numerosi visitatori. L'obiettivo è offrire la possibilità di vivere l’esperienza immersiva proposta dalla galleria sia nelle ore pomeridiane, sia durante le suggestive serate estive.

L’ingresso alla Galleria Bombi, che ospita la Digital Art Gallery, rimane gratuito, seppur con la necessità di una prenotazione anticipata per garantire una gestione ottimale dei flussi.

Tra le installazioni di punta, continua ad essere in esposizione l’acclamata opera “Data Tunnel” di Refik Anadol. Questa creazione, progettata specificamente per gli spazi della galleria, trasforma il tunnel in un vero e proprio organismo vivo attraverso l'innovativa applicazione della digital art, offrendo ai visitatori un viaggio sensoriale e visivo senza precedenti.