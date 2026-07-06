Il rinomato violinista e compositore termolese Luca Ciarla è tra i protagonisti dell'Elbjazz Festival di Amburgo, uno degli eventi musicali più prestigiosi e rilevanti del Nord Europa. In questa importante cornice internazionale, l'artista presenta il suo innovativo progetto intitolato "Molisound – Il suono del Molise". L'iniziativa si propone di creare un ponte tra le profonde radici musicali della sua terra d'origine e il linguaggio universale del jazz e della world music.

Il progetto Molisound nasce con l'intento primario di valorizzare l'inestimabile patrimonio sonoro del Molise, configurandosi come un sentito omaggio a questa regione.

Ideato nel settembre 2025 e sviluppato con dedizione nei mesi successivi, il cuore di questa iniziativa risiede nella formazione di un collettivo di musicisti. Questi artisti, pur avendo una solida formazione classica, dimostrano una notevole versatilità, muovendosi agilmente tra le sonorità del jazz e della musica etnica. L'obiettivo esplicito di Molisound è quello di infondere nuova vitalità al patrimonio sonoro molisano, attraverso la creazione di composizioni originali profondamente ispirate al territorio. Si aggiungono a ciò la reinterpretazione in chiave contemporanea delle tradizioni popolari e l'attenta riscoperta degli strumenti tradizionali locali.

Molisound: musica, territorio e radici culturali

L'essenza di Molisound si manifesta nell'inscindibile legame tra la musica e il territorio. Il collettivo, sapientemente guidato dalla direzione artistica di Luca Ciarla, porta in scena spettacoli unici dove la musica si fa autentico veicolo narrativo. Attraverso ogni nota, vengono raccontate l'essenza più profonda dei luoghi, la bellezza dei paesaggi e la ricchezza delle tradizioni molisane. Ogni singola espressione musicale si trasforma così in uno strumento potente per narrare la storia e la vibrante cultura della regione. Un ulteriore riconoscimento del valore di questa iniziativa è il sostegno ricevuto dal bando "Boarding Pass" del Ministero della Cultura, assegnato all'Associazione culturale Adri|Art nel novembre precedente all'evento.

Sotto la guida esperta di Luca Ciarla, il collettivo è impegnato nella creazione di performance che fondono armoniosamente l'innovazione musicale con la profonda valorizzazione delle radici locali. L'Elbjazz Festival di Amburgo si configura come una prestigiosa vetrina internazionale per il progetto, offrendo un'opportunità eccezionale per presentare il patrimonio musicale molisano a un pubblico vasto e diversificato, ampliando così la sua risonanza globale.

L'Elbjazz Festival: un palcoscenico internazionale per il jazz

L'Elbjazz Festival, appuntamento annuale nella vibrante città di Amburgo, si conferma come uno degli eventi più significativi e attesi nel panorama della scena jazzistica europea.

Il festival attrae ogni anno artisti di fama internazionale e un vasto pubblico proveniente da numerosi paesi, fungendo da piattaforma ideale per la presentazione di progetti innovativi e per stimolanti contaminazioni tra generi musicali. L'edizione che ospita la partecipazione di Luca Ciarla con il suo progetto Molisound sottolinea e rafforza l'attenzione della manifestazione verso le nuove e dinamiche espressioni del jazz e della world music, ponendo un'enfasi particolare sulla valorizzazione delle radici culturali dei territori rappresentati dagli artisti. Questo evento contribuisce a diffondere la ricchezza e la diversità del panorama musicale contemporaneo.