Il Teatro Petruzzelli di Bari si prepara a un gran finale per la rassegna Extra 2026, che si concluderà con l'attesissimo concerto di Ute Lemper. La celebre cantante e attrice tedesca porterà in scena il suo spettacolo "Paris Paris" il prossimo 9 luglio, segnando l'appuntamento conclusivo di una stagione estiva ricca di eventi e performance di alto livello nel prestigioso teatro barese.

Ute Lemper, artista di fama internazionale riconosciuta per le sue magistrali interpretazioni del repertorio francese e tedesco, incanterà il pubblico con un programma accuratamente selezionato.

La scaletta includerà brani iconici di leggende come Edith Piaf, Jacques Brel e Marlene Dietrich, offrendo un'esperienza musicale profonda e coinvolgente. Questo concerto si inserisce perfettamente nel cartellone di Extra 2026, una rassegna che ha saputo alternare sul palco del Petruzzelli sia artisti di fama mondiale che promettenti giovani talenti. La Fondazione Petruzzelli ha voluto sottolineare l'eccezionalità della presenza di Lemper, considerandola un'occasione imperdibile per il pubblico pugliese di assistere dal vivo a una delle voci più apprezzate e carismatiche della scena musicale europea contemporanea.

Un viaggio musicale nella capitale francese

La serata promette di essere un vero e proprio viaggio musicale attraverso le affascinanti atmosfere di Parigi.

Ute Lemper guiderà gli spettatori in un percorso emozionante, interpretando canzoni che hanno profondamente segnato la storia della musica francese. Il concerto "Paris Paris" è stato concepito come un sentito omaggio alla capitale francese e ai suoi indimenticabili protagonisti artistici. Il repertorio proposto spazierà con maestria tra i grandi classici intramontabili e brani meno noti, ma altrettanto significativi, offrendo una prospettiva completa e raffinata sulla ricchezza culturale parigina.

Il Teatro Petruzzelli: cuore pulsante della cultura barese

Il Teatro Petruzzelli si conferma come uno dei più importanti e vitali poli culturali non solo della città di Bari, ma dell'intera regione Puglia.

La rassegna Extra 2026, ideata e organizzata con cura dalla Fondazione Petruzzelli, ha come obiettivo primario quello di arricchire l'offerta culturale, proponendo al pubblico un calendario diversificato di eventi. Questo include spettacoli che spaziano con versatilità dalla musica classica al jazz, dal teatro alla danza, coinvolgendo un'ampia gamma di artisti, sia italiani che internazionali. Il teatro, strategicamente posizionato nel cuore del centro di Bari, è celebre per la sua programmazione eclettica e per la costante attenzione che riserva sia ai grandi nomi consolidati del panorama artistico, sia ai giovani talenti emergenti, contribuendo attivamente alla promozione e diffusione della cultura.