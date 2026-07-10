Il nuovo Ospedale di Comunità di Giaveno, inaugurato lo scorso febbraio, è stato teatro di un'iniziativa artistica significativa: l'apertura della mostra "Un Mandala per la Pace". Questa esposizione si inserisce nel più ampio progetto "In Arte Salus", promosso dall'Asl To3, che mira a trasformare i luoghi di cura in veri e propri spazi di incontro, relazione e benessere attraverso l'arte. L'obiettivo è valorizzare queste strutture non solo come centri sanitari, ma anche come fulcri di vita comunitaria.

La mostra "Un Mandala per la Pace", curata dall'Associazione Donnedivalle, presenta una collezione di opere realizzate da cittadini di ogni età.

Questi mandala sono il frutto di un percorso creativo partecipato, che ha coinvolto attivamente la popolazione locale nella creazione di espressioni artistiche uniche. L'iniziativa ha radici profonde, essendo nata a Oulx, dove negli ultimi due anni ha già dimostrato il suo valore, trasformando la sede Asl in un dinamico spazio d'arte permanente. Qui, esposizioni mensili e attività aperte al territorio hanno riscosso un'ampia e significativa partecipazione della comunità, dimostrando l'efficacia del connubio tra arte e salute.

Il direttore generale dell'Asl To3, Giovanni La Valle, ha sottolineato l'importanza strategica di queste iniziative. "In Arte Salus – ha affermato La Valle – rappresenta una modalità concreta per rendere i nostri spazi più aperti e partecipati, rafforzando il rapporto tra servizi sanitari e comunità locali.

L'obiettivo è proseguire su questa strada, estendendo progressivamente l'iniziativa ad altre realtà dell'azienda". Questa visione evidenzia l'impegno dell'Asl To3 nel promuovere un approccio olistico alla cura, che integri il benessere psicologico e sociale dei pazienti e dei visitatori.

Dettagli della mostra e processo creativo

I "Mandala per la Pace" esposti sono stati creati da un variegato gruppo di partecipanti, inclusi bambini, ragazzi e adulti del territorio. Il processo creativo era semplice ma efficace: a ogni partecipante è stato fornito un tessuto già decorato con il disegno base del mandala, che è stato poi colorato liberamente. Questa metodologia ha permesso a tutti di contribuire con la propria sensibilità e creatività, dando vita a opere che riflettono la diversità e la ricchezza della comunità.

L'inaugurazione ufficiale della mostra ha visto la presenza di importanti figure istituzionali e associative, tra cui il sindaco di Giaveno, Stefano Olocco, l'assessora Antonella Grossi, e i rappresentanti dell'Associazione Donnedivalle, a testimonianza del valore riconosciuto all'iniziativa.

L'Ospedale di Comunità di Giaveno come spazio di arte e cura

Il nuovo Ospedale di Comunità di Giaveno, la cui inaugurazione è avvenuta nel mese di febbraio, si arricchisce ora di un elemento distintivo. Le pareti interne della struttura sono state animate dai colorati "Mandala per la Pace", offrendo un'esperienza visiva coinvolgente a tutti coloro che frequentano l'ospedale. Questo allestimento non è solo estetico, ma funzionale agli obiettivi del progetto "In Arte Salus": valorizzare gli spazi di cura come luoghi di benessere, promuovere la partecipazione attiva della comunità e rafforzare il legame essenziale tra i servizi sanitari e i cittadini. L'arte diventa così uno strumento per umanizzare l'ambiente ospedaliero e favorire un senso di appartenenza e condivisione.