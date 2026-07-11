Il maestro Enrico Melozzi ha annunciato l’avvio delle prove per la manifestazione musicale La Notte dei Serpenti a Teramo. Le attività preparatorie, che coinvolgono diversi luoghi della città, trasformano Teramo in un palcoscenico diffuso fino al 19 luglio. L’evento culminerà il 25 luglio con il grande concerto previsto al Teatro del Mare di Pescara.

Prove e tappe verso il concerto di Pescara

Le attività preparatorie de La Notte dei Serpenti includono una serie di appuntamenti in vari spazi pubblici di Teramo, tra cui piazza Martiri, l’Ipogeo e il centro cittadino.

L’evento principale si terrà il 25 luglio al Teatro del Mare di Pescara, con la partecipazione di numerosi artisti e musicisti. La serata verrà successivamente trasmessa in televisione su Raiuno il 5 settembre, garantendo un’ulteriore visibilità all’iniziativa e al territorio abruzzese.

La dimensione sociale dell’evento

La Notte dei Serpenti si propone di valorizzare la musica come strumento di aggregazione e promozione culturale, con il coinvolgimento di cittadini, artisti e istituzioni locali. Il calendario delle attività che precedono il concerto di Pescara sottolinea l’attenzione degli organizzatori per la dimensione sociale e territoriale dell’evento. Le iniziative si svolgono in diversi luoghi simbolici della città di Teramo, confermando l’intento di rendere la cultura accessibile e partecipata.