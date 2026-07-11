Il maestro Enrico Melozzi ha annunciato un'importante novità riguardo le prove de “La Notte dei Serpenti”: le attività si sposteranno nelle prossime ore presso l'ospedale Mazzini di Teramo. Questa scelta è motivata dal desiderio di portare la musica in luoghi significativi della città, definiti da Melozzi come spazi che «hanno bisogno di musica». Fino al 19 luglio, Teramo sarà il fulcro delle attività preparatorie per l'evento principale, fissato per il 25 luglio al Teatro del Mare di Pescara. La serata, che vedrà protagonista l'opera, sarà successivamente trasmessa il 5 settembre su Raiuno.

Prove diffuse e valorizzazione del contesto cittadino

Le attività preparatorie de “La Notte dei Serpenti” si stanno svolgendo in diversi luoghi della città di Teramo, con l'atto conclusivo previsto in piazza Martiri. Il maestro Melozzi ha espresso il suo desiderio di condurre alcune prove anche all'interno del Teatro Romano, attualmente interessato da un processo di riqualificazione. Ha inoltre ricordato il suo sogno di poter inaugurare il Teatro Comunale una volta completato il restauro, un'azione che egli stesso definisce «un po’ come chiudere un cerchio». Melozzi ha condiviso il suo profondo coinvolgimento emotivo nel tornare a Teramo, sua città natale, dove ha avuto l'opportunità di incontrare familiari e amici.

Ha descritto con entusiasmo la crescente partecipazione della cittadinanza alle prove, un fenomeno iniziato con poche persone e che si è rapidamente ampliato: «prima due, poi venti, poi sessanta persone».

Collaborazioni istituzionali e finanziamenti per l'evento

L'evento è stato ideato e viene diretto da Enrico Melozzi. La sua realizzazione è possibile grazie al finanziamento della Regione Abruzzo, in stretta collaborazione con il consiglio regionale e il Comune di Pescara. A partire da quest'anno, si è aggiunto anche il prezioso contributo del Comune di Teramo. La decisione di spostare alcune prove all'ospedale Mazzini evidenzia l'intento di diffondere la musica in contesti inusuali e di valorizzare spazi della città che possono trarre beneficio da tali iniziative culturali.