Tra le suggestive saline di Nubia, i mulini a vento e i paesaggi unici della provincia di Trapani, torna uno degli appuntamenti più originali del panorama siciliano: “Red Head Sicily”, il festival dedicato ai rossi naturali giunto alla sua settima edizione. L’evento si svolgerà sabato 5 settembre 2026 nella frazione di Nubia, nel territorio di Paceco, a pochi chilometri da Trapani, confermandosi come l’unico raduno di questo genere nel Sud Italia, capace di riunire persone dai capelli rossi provenienti da tutta la Penisola.

Volto internazionale della settima edizione sarà Kathleen Lucey, 43 anni, originaria di New York e oggi residente a Salerno.

Con il suo caratteristico sorriso e le lentiggini sul viso, sarà la testimonial di un evento che negli anni è diventato un punto di incontro per una comunità speciale, unendo cultura, turismo, convivialità e valorizzazione del territorio. Il festival è nato nel 2019 su iniziativa di Enrico Malato, Filippo Peralta e Max Firreri, debuttando sull’isola di Favignana per poi fare tappa in questi anni a Marsala, Tre Fontane e finanche a Mascali, alle pendici dell’Etna con l’ultima edizione.

Il legame con il territorio: aglio rosso e sale marino

L’edizione 2026 sarà caratterizzata dal legame simbolico con l’aglio rosso di Nubia, prodotto d’eccellenza del territorio, presidio Slow Food e in fase di riconoscimento IGP attraverso il nuovo Consorzio presieduto da Massimo Piacentino.

Proprio questo connubio tra il colore rosso dei capelli e quello delle tuniche interne dell’aglio di Nubia ha portato il festival a essere inserito nell’ambito di “Oro rosso e oro bianco”, manifestazione dedicata all’aglio rosso e al sale marino delle saline di Trapani e Paceco. “Come l’aglio caratterizzato dal color rosso porpora delle tuniche interne degli spicchi – spiega Filippo Peralta, che quest’anno guida l’organizzazione – vogliamo accogliere in questi straordinari scenari naturali i rossi di tutta Italia. Red Head Sicily è nato come evento di promozione turistica territoriale e vuole continuare a esserlo”.

Programma completo della giornata

Il programma della settima edizione sarà concentrato in un’unica giornata e prevede numerose attività dedicate ai partecipanti.

La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da momenti di intrattenimento sulla spiaggia antistante il ristorante “La Torre di Nubia”. Nel pomeriggio sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica dedicata ai rossi naturali all’interno dell’antica torre. Previsti anche la visita al Museo del Sale e alle Saline Culcasi, luoghi simbolo della tradizione e dell’identità del territorio. La serata culminerà in piazza a Nubia con lo show cooking di Luca Pappagallo, che vedrà anche la partecipazione di alcuni rossi naturali, seguito dallo spettacolo di mentalismo dell’artista Marco Bellantuono. Per partecipare alla manifestazione sarà necessario compilare il form disponibile sul sito ufficiale del festival.