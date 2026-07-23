Succederà Questa Notte, il nuovo film di Nanni Moretti, è stato ufficialmente annunciato tra i titoli italiani in concorso all’83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L’annuncio, dato dal direttore artistico Alberto Barbera, conferma la presenza di una delle pellicole più attese. Il festival si terrà dal 2 al 12 settembre 2026. La partecipazione di Moretti rafforza la presenza italiana, evidenziando il legame tra il cinema d’autore e uno dei festival più rilevanti.

Già al centro dell'attenzione mediatica, il film segna il ritorno di Moretti dietro la macchina da presa.

Prodotto da Fandango, Sacher Film, Rai Cinema, Pan Cinema e la spagnola BTeam Pictures, sarà distribuito in Italia da 01 Distribution. Il cast include Nanni Moretti stesso, Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Antonio De Matteo, Angela Finocchiaro, Elena Lietti, Paolo Sassanelli e Pietro Ragusa. Di particolare interesse il ritorno di Jasmine Trinca, protagonista venticinque anni dopo il suo debutto con Moretti in La stanza del figlio, una delle collaborazioni artistiche più significative del cinema italiano.

La trama: fragilità e relazioni nel presente

La narrazione di Succederà Questa Notte si sviluppa attorno ai temi delle fragilità, relazioni e inquietudini che caratterizzano la vita contemporanea.

Il film pone al centro personaggi chiamati a confrontarsi con le proprie paure, i legami affettivi e le incertezze quotidiane. Attraverso un racconto dal taglio intimo e attuale, l'opera esplora le difficoltà nel comprendere sé stessi e gli altri, evitando soluzioni semplicistiche e restituendo un ritratto autentico delle emozioni contemporanee, tra disincanto, speranza e la ricerca di equilibrio in rapporti spesso complessi. La sceneggiatura è firmata da Nanni Moretti insieme a Federica Pontremoli e Valia Santella.

Il progetto prosegue il percorso di Moretti nell'adattamento letterario: dopo Tre piani, il regista si ispira nuovamente allo scrittore israeliano Eshkol Nevo, portando sul grande schermo alcuni racconti tratti dalla sua raccolta Legami, pubblicata in Italia da Feltrinelli nel 2024.

Le riprese del film si sono svolte tra Italia (Roma e Torino) e Spagna, con ambientazioni funzionali alla storia.

Cast artistico e dettagli tecnici

La presenza nel cast di interpreti di calibro internazionale come Louis Garrel e Hippolyte Girardot rafforza il carattere europeo della produzione. Il ruolo di Jasmine Trinca, che ritrova Moretti dopo un lungo intervallo, è tra i principali elementi femminili e di richiamo critico. Al loro fianco, un gruppo di attori italiani noti al pubblico, tra cui Angela Finocchiaro, Elena Lietti, Paolo Sassanelli, Antonio De Matteo e Pietro Ragusa.

La regia di Nanni Moretti, celebre per il suo stile personale che unisce introspezione psicologica e acuta osservazione sociale.

La fotografia di Francesco Di Giacomo valorizza visivamente una storia costruita sulle sfumature emotive dei protagonisti, contribuendo all'atmosfera distintiva del film. Succederà Questa Notte si annuncia così come uno degli appuntamenti più significativi della prossima Mostra di Venezia, per la statura artistica del regista e la sua profonda capacità di esplorare le complessità delle relazioni e dei sentimenti contemporanei.