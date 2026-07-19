La nuova guida "Romagna insolita e segreta" è stata pubblicata, svelando circa 150 luoghi meno noti della regione. Pensata per lettori e viaggiatori curiosi, esplora dettagli e sfaccettature inesplorate della Romagna, proponendo percorsi tra borghi, edifici storici, tradizioni e storie locali.

Frutto di ricerca, la pubblicazione offre una narrazione complessa della Romagna, superando gli stereotipi e valorizzando la ricchezza del territorio. Il libro evidenzia aspetti originali e misteriosi dell'identità romagnola, invitando a riscoprire luoghi noti solo a residenti o studiosi, tramite aneddoti tramandati.

Tesori e identità locale

La guida si distingue per un approccio dettagliato e un catalogo variegato, non limitato ai centri urbani. Include piccoli paesi, oratori, architetture effimere, opere d'arte meno note e antiche tradizioni vive nei borghi. Le tappe spaziano da ruderi a installazioni artistiche contemporanee, fino a curiosità come fontane storiche o resti medievali.

Un aspetto distintivo è la narrazione delle storie locali, tramite testimonianze dirette e dialoghi con gli abitanti, integrando racconti orali e leggende. Questa attenzione ha permesso di riportare alla memoria episodi, personaggi poco noti e tracce culturali, svelando una "Romagna segreta".

Patrimonio romagnolo

Il volume raccoglie narrazioni su storia antica e contemporanea della Romagna, evidenziando la rilevanza di alcuni siti e la loro evoluzione.

La ricerca si sofferma sugli elementi che rendono la regione un unicum nel patrimonio italiano. Dare spazio a realtà minori e patrimoni poco valorizzati stimola nuova consapevolezza sulle opportunità del territorio e sull'importanza di memoria e radici. La guida offre suggerimenti pratici per raggiungere i siti, con indicazioni sull'accessibilità e itinerari a tema, utile per turisti, appassionati di storia locale e studiosi.