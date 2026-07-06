Il concerto di Ultimo a Roma, tenutosi il 4 luglio 2026 presso l’Università di Tor Vergata, ha radunato un pubblico eccezionale di 250.000 spettatori, affermandosi come uno degli eventi musicali più imponenti mai realizzati in Europa. Questo spettacolo, prodotto e promosso da Vivo Concerti, ha trasformato l’intera area in una vera e propria città dell’intrattenimento dal vivo, stabilendo nuovi e ambiziosi standard per la produzione di concerti contemporanei.

AssoConcerti ha prontamente celebrato questo straordinario successo con una nota ufficiale, esprimendo gratitudine all’artista, al promoter Clemente Zard, all’intero staff di Vivo Concerti, al Comune di Roma, alla prefettura e a tutti gli enti e le persone che hanno contribuito alla realizzazione di una giornata di festa destinata a rimanere nella storia della musica italiana e non solo.

La comunicazione ha evidenziato come l’evento sia stato "una bellissima festa che arriva a coronamento di una stagione di concerti senza precedenti".

Ultimo: simbolo di una stagione da record per la musica dal vivo

Bruno Sconocchia, presidente di AssoConcerti, ha enfatizzato il significato profondo dell’appuntamento capitolino, definendolo "molto più di un caso isolato". Si tratta, infatti, del simbolo di una stagione eccezionale per la musica dal vivo nel nostro Paese e di una chiara conferma della straordinaria forza del settore dei concerti in Italia. La performance di Ultimo, caratterizzata da un ingresso scenografico in elicottero che ha sorvolato l’intera area, ha preso il via con l’iconico brano "Pianeti", mentre sui maxischermi campeggiava la scritta "Blessed are the last, for they shall be first", accogliendo il pubblico record.

Il 2025, secondo le analisi di AssoConcerti, ha segnato il definitivo consolidamento degli artisti italiani, protagonisti di risultati straordinari in termini di pubblico, produzioni e qualità artistica. Questi dati sono rafforzati dalle recenti diffusioni della Siae, che attestano l’Italia come uno dei principali mercati europei della musica live. Il Paese si dimostra capace di ospitare le più importanti produzioni internazionali e, al contempo, di valorizzare i talenti nazionali, i quali riescono a riempire stadi, arene e grandi spazi, registrando numeri di partecipazione che non hanno eguali.

Il valore culturale ed economico del settore concerti

Il comparto dei concerti dal vivo in Italia si conferma maturo, dinamico e in continua crescita.

AssoConcerti sottolinea come questo settore generi un significativo valore culturale, economico e occupazionale, contribuendo in modo sostanziale all’attrattività delle città e dei territori che accolgono i grandi eventi. Il successo di Ultimo, pertanto, non rappresenta solo il trionfo di uno degli artisti più amati dal pubblico italiano, ma è anche l’emblema di un’intera industria che continua a espandersi, innovare e rafforzare il ruolo dell’Italia come protagonista della musica dal vivo a livello internazionale, ha concluso Sconocchia.