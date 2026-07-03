La splendida città di Ercolano si appresta a inaugurare una nuova, vibrante stagione culturale con il tanto atteso ritorno dei "Venerdì di Ercolano". Questa acclamata rassegna estiva, promossa con dedizione dal Parco Archeologico di Ercolano, prenderà il via il 5 luglio, promettendo di animare le serate con un ricco calendario di eventi serali. L’iniziativa offre ai visitatori un’opportunità davvero unica: esplorare il celebre sito archeologico in una veste completamente inedita e suggestiva, immersi in un’atmosfera magica.

Il programma dell’edizione 2026 è stato attentamente curato per offrire un’esperienza diversificata e coinvolgente.

Ogni venerdì sera, gli scavi prenderanno vita con appuntamenti che spaziano dal teatro alla musica, fino a speciali percorsi di visita tematici. L’obiettivo primario di questa iniziativa è duplice: da un lato, valorizzare l’inestimabile patrimonio storico e artistico della città, e dall’altro, coinvolgere attivamente sia i cittadini che i numerosi turisti in un’esperienza culturale profonda e memorabile.

Un calendario ricco di eventi e scoperte

Il calendario degli eventi è pensato per soddisfare ogni interesse, proponendo spettacoli dal vivo e itinerari guidati che permetteranno di approfondire la conoscenza della millenaria storia di Ercolano e delle sue affascinanti rovine. Tutte le attività si svolgeranno nell’incantevole cornice del Parco Archeologico, che per l’occasione prolungherà eccezionalmente l’orario di apertura nelle serate di venerdì.

Questa estensione oraria è fondamentale per permettere ai visitatori di godere appieno delle proposte culturali sotto le stelle. L’importanza di iniziative come i "Venerdì di Ercolano" è cruciale per la promozione della cultura e per lo sviluppo del turismo nel territorio campano.

La rassegna offre una straordinaria occasione per ammirare gli scavi archeologici in un’atmosfera particolarmente suggestiva. L’accurata illuminazione serale è studiata per valorizzare ogni singolo dettaglio architettonico e artistico del sito, creando scenari mozzafiato. Si tratta di un’opportunità imperdibile per vivere il Parco in modo diverso e partecipare a eventi di alta qualità, trasformando una semplice visita in un’esperienza indimenticabile che coniuga storia, arte e intrattenimento.

Il Parco Archeologico di Ercolano: un tesoro UNESCO

Il Parco Archeologico di Ercolano si conferma come uno dei più significativi siti di interesse storico e culturale della Campania. Rinomato a livello mondiale per la straordinaria conservazione delle sue antiche strutture e per la ricchezza inestimabile dei reperti rinvenuti, il sito è un vero e proprio gioiello. Inserito con merito nella prestigiosa lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, il Parco attira annualmente un vasto numero di visitatori da ogni angolo del mondo, desiderosi di scoprire le meraviglie di questa antica città romana. Il Parco si distingue costantemente per le sue innovative attività di valorizzazione e promozione culturale, tra le quali spiccano proprio i "Venerdì di Ercolano", che rappresentano un pilastro fondamentale della sua offerta.

Per tutti coloro che desiderano partecipare, le informazioni dettagliate sul programma completo e sulle modalità di accesso agli eventi sono facilmente reperibili presso la biglietteria del Parco Archeologico di Ercolano e attraverso i canali ufficiali della rassegna. L’iniziativa mira a rafforzare ulteriormente il legame profondo tra la comunità locale e il suo inestimabile patrimonio culturale, offrendo preziose occasioni di incontro, scoperta e crescita culturale durante l’intera stagione estiva, consolidando Ercolano come punto di riferimento per il turismo culturale.