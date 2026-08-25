La città di Venezia ospita l'anteprima di “Breached - Nessun dato è al sicuro”, la prima serie televisiva italiana incentrata sul valore dei dati digitali e le sfide della sicurezza informatica. Questo thriller debutterà il 3 settembre allo Spazio della Regione del Veneto/Veneto Film Commission, presso l’Hotel Excelsior del Lido, in concomitanza con l’83ª Mostra d’Arte Cinematografica.

Prodotta da Marcafilm Studios, con la produzione esecutiva di Giuliano Mozzato e Melissa Martinez, e la regia di Fabio De Nardi e Kirya Paoli, la serie esplora i temi attuali della società digitale.

Al centro della narrazione vi sono le conseguenze dei furti di identità, le violazioni informatiche e l'impatto dei sistemi di intelligenza artificiale. Il protagonista, Alex, un giovane esperto di hacking etico, si trova coinvolto in una complessa rete di interessi economici, criminalità informatica e violazioni massive di dati personali dopo aver accettato un incarico apparentemente innocuo.

Cast e Disponibilità della Serie

Il cast include Gianmaria Martini, Denis Berri, Melissa Martinez, Belinda Barth e Samuele Ferri. La puntata pilota di “Breached - Nessun dato è al sicuro” sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma di streaming Lumen Tv a partire dal mese di dicembre. Il progetto vanta la partnership culturale e promozionale dell’associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy Aps, un'organizzazione attiva a livello nazionale.

L'Impegno di Protezione Diritti e Libertà Privacy Aps

L’associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy Aps si dedica alla promozione della cultura della protezione dei dati personali, della cybersicurezza e dei diritti digitali. Attraverso iniziative formative, divulgative e di sensibilizzazione, l'associazione si rivolge a cittadini, scuole, imprese e pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi e le opportunità legate alla gestione dei dati personali nel contesto digitale, contribuendo a una società più informata e sicura.