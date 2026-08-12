Il tanto atteso concerto di Jovanotti a Barletta, originariamente fissato per lunedì 17 agosto, è stato ufficialmente annullato. La drastica decisione è giunta a seguito delle risultanze della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, riunitasi in Prefettura per valutare l'idoneità dell'area dell'ex cartiera, designata ad ospitare l'evento. Gli organizzatori hanno confermato l'impossibilità di procedere con lo spettacolo, citando motivi di sicurezza legati alle condizioni del sito, un blocco imposto dal parere negativo della Asl.

Il parere negativo della Asl e i controlli sull'amianto

Il fattore determinante per l'annullamento è stato il parere negativo della Asl, presentato durante la seduta della Commissione. Questo giudizio è emerso dopo che le rilevazioni condotte dall'Arpa avevano evidenziato la necessità di prelevare e analizzare campioni specifici, volti a verificare l'eventuale presenza di amianto nell'area. Tali accertamenti hanno rivelato criticità emerse che hanno sollevato seri dubbi non solo sulla sicurezza, ma anche sulla salubrità del sito. Questi aspetti sono considerati imprescindibili per l'autorizzazione di qualsiasi evento pubblico, specialmente quelli di grande richiamo come un concerto di Jovanotti, che prevedono un'elevata affluenza di pubblico.

La Commissione di Vigilanza ha quindi espresso un verdetto sfavorevole allo svolgimento del concerto nell'ex cartiera, rendendo di fatto impossibile la realizzazione dell'evento. La presenza di amianto, o il rischio ad essa collegato, ha pesato in modo significativo sulla valutazione complessiva delle condizioni di sicurezza e igiene ambientale del luogo.

La comunicazione degli organizzatori e l'importanza della sicurezza

La società organizzatrice, Trident, ha prontamente reagito all'annullamento, convocando una conferenza stampa in modalità Zoom per fornire chiarimenti ufficiali e comunicare la decisione. È stato inoltre annunciato un ulteriore incontro con la stampa, che si terrà presso il Comune di Barletta, per approfondire la questione e discutere i prossimi passi.

L'attenzione sulla sicurezza dell'area dell'ex cartiera era già elevata da tempo, con richieste di approfondimenti e pareri tecnici da parte delle autorità locali che avevano preceduto la riunione della Commissione. Questa vicenda mette in luce l'importanza cruciale dei controlli ambientali e delle valutazioni preventive, strumenti indispensabili per garantire la tutela della salute pubblica in occasione di manifestazioni che coinvolgono un vasto numero di persone.

Al momento, non sono state rese note nuove date o soluzioni alternative per il concerto di Jovanotti. Gli organizzatori attendono ulteriori sviluppi e le eventuali indicazioni che potranno giungere dalle autorità competenti, nella speranza di poter riprogrammare l'evento in un contesto idoneo e sicuro.