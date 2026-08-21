Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha definito la Notte della Taranta come «il patrimonio immateriale più importante della Puglia». L'affermazione, resa pubblica il 21 agosto 2026, è giunta in occasione della tappa barese del celebre festival itinerante. L'evento, che celebra la musica popolare salentina, promuove la cultura e l'identità della regione, con Decaro che ne ha sottolineato il ruolo cruciale nella valorizzazione delle tradizioni locali.

La Notte della Taranta a Bari: un successo di pubblico

La tappa barese della Notte della Taranta si è svolta in piazza Libertà, attirando un vasto pubblico entusiasta e coinvolgendo numerosi artisti.

L'evento, parte di un tour più ampio nel territorio pugliese, rappresenta una delle principali espressioni della tradizione musicale regionale. Il sindaco Decaro ha dichiarato: «La Notte della Taranta è il patrimonio immateriale più importante della nostra regione, capace di unire generazioni e territori attraverso la musica e la danza».

Valore culturale e identitario per la comunità pugliese

Durante la serata, il sindaco ha evidenziato come la Notte della Taranta sia diventata negli anni un simbolo di coesione sociale e di valorizzazione delle radici popolari pugliesi. Nata per diffondere la pizzica e la cultura salentina, l'iniziativa è oggi riconosciuta come un appuntamento di rilievo nazionale, capace di richiamare visitatori da tutta Italia. Decaro ha aggiunto che manifestazioni di questo tipo rappresentano «un ponte essenziale tra passato e futuro, in grado di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità regionale».