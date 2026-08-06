Dopo il Festival di Sanremo, Eddie Brock sta vivendo un periodo di grande fermento e riflessione. L'artista ha lanciato la versione deluxe del suo album, intitolata ‘Amarsi è la rivoluzione’, una riedizione che arricchisce il precedente disco. Questa nuova edizione include il brano ‘Avvoltoi’, presentato in gara sul palco dell’Ariston, e ‘Portami via’, interpretato nella serata delle cover in un duetto emozionante con Fabrizio Moro. A completare l'offerta, figura anche l'inedito ‘Il tuo universo’. Attualmente, Brock è impegnato in un giro d'Italia per una serie di instore e si prepara per l'‘Amarsi tour 2026’, un'importante tournée che lo porterà a incontrare il suo pubblico.

Sanremo: l'ultimo posto come una vera vittoria

Classificatosi all'ultimo posto a Sanremo, Eddie Brock ha accolto il risultato con filosofia. “Di solito l’ultimo posto porta bene. E forse è meglio quello del 25mo”, ha dichiarato. Ha ammesso che “in gara c’erano artisti che meritavano di arrivare sopra di me” e di non essersi scandalizzato, poiché “per me era già un grande risultato salire su quel palco”. Il pubblico, tuttavia, lo ha accolto con grande affetto, tributandogli applausi anche durante le prove, segno di un legame autentico che va oltre la classifica.

Dal virtuale al reale: l'autenticità delle imperfezioni sul palco

Riflettendo sull'accoglienza del pubblico, Brock ha affermato: “Le persone più empatiche si emozionano con le emozioni.

Le imperfezioni fanno parte di noi, quando ci fai pace possono essere dei vantaggi”. Il passaggio da TikTok ai grandi palchi è stato un “salto mortale” affrontato con la ricerca di visibilità in strada e l'esaltazione dei live, che offrono un contatto diretto con le persone che ascoltano le sue canzoni. Nonostante “qualche incertezza vocale” durante le serate del Festival, ha accettato che “le sbavature fanno parte del pacchetto”, abbracciando l'autenticità e la spontaneità delle performance dal vivo.

Vincere la paura del giudizio e l'importanza delle collaborazioni

Una delle maggiori vittorie personali di Eddie Brock è stata superare la “paura del mio giudizio, di non essere soddisfatto”, una sensazione che lo ha accompagnato a lungo.

“Stavolta ho accettato la mia esibizione, non mi sono giudicato con severità”, ha confessato. Fondamentale, in questo percorso, è stata la presenza di amici e collaboratori. Con Filippo Fulminacci, ha ricordato i tempi del liceo, mantenendo un rapporto che trascende la musica. La collaborazione con Fabrizio Moro è nata da un'ammirazione di lunga data: conosciutisi l'estate precedente durante un suo concerto, Brock lo ha invitato per il duetto sanremese. Da lì, hanno cenato insieme e sono diventati amici. “Tutto migliora nella musica quando si va oltre la performance”, ha affermato Brock, apprezzando in Moro il “dono della sintesi”, una qualità che desidera imparare.

Il tour imminente e le aspirazioni future

In vista del suo imminente e importante tour, Eddie Brock attingerà a un vasto repertorio. Non mancherà di includere brani iconici come ‘Via di Baglioni’, che ascoltava da bambino con la madre, sottolineando come i ricordi siano per lui una “grande molla”. Guardando al futuro, il suo desiderio più grande è “continuare a fare concerti e incontrare le persone che mi ascoltano”. La sua paura più costante e ricorrente, invece, rimane “quella del confronto con me stesso”, una sfida continua che lo spinge a crescere e a cercare sempre maggiore autenticità nel suo percorso artistico e personale.