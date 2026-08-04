Il Teatro Antico di Taormina si prepara ad accogliere la prima assoluta di "Blu", una nuova e attesa produzione originale che vedrà protagonista l'attore Edoardo Leo. L'evento, frutto della collaborazione tra Planetaria e la Fondazione Taormina Arte Sicilia, è in programma per il 17 settembre 2026 alle ore 21 e si inserisce nel prestigioso cartellone del Festival Internazionale Taormina Arte. Concepita come una proposta internazionale, "Blu" è stata ideata specificamente per la suggestiva cornice dello storico anfiteatro siciliano, promettendo al pubblico un'esperienza che fonde armoniosamente teatro, musica e divulgazione scientifica.

Al centro dello spettacolo vi è il Mediterraneo, esplorato come un osservatorio privilegiato delle profonde trasformazioni climatiche che stanno ridisegnando il nostro futuro. La narrazione, scritta da Filippo Gentili e Giulio Boccaletti, con la regia di Ferdinando Ceriani, porterà sul palco, accanto a Edoardo Leo, il climatologo Giulio Boccaletti e la polistrumentista Giovanna Famulari. Quest'ultima sarà l'anima di una colonna sonora dal vivo di straordinaria suggestione, come anticipato dagli organizzatori. L'iniziativa, che mira a offrire uno spunto di riflessione sulle grandi sfide contemporanee, è stata presentata da Simona Celi, direttore artistico del Festival Internazionale Taormina Arte 2026, che ha sottolineato: “Il teatro è intimità, azione di reciprocità… Blu ha un posto speciale perché ci consente, attraverso il teatro, di parlare di temi fondamentali come il cambiamento climatico e l’influenza che ha su di noi.

Edoardo Leo dà vita a un uomo comune, quello che pensa che il cambiamento climatico sia una cosa solo da telegiornale, uno che guarda il dito e non la luna”.

"Blu": un ponte tra creatività e scienza

"Blu" si colloca all'interno di Planetaria, un innovativo festival e piattaforma narrativa ideata dall'artista Stefano Accorsi insieme allo scrittore e regista Filippo Gentili. Prodotta e curata da Superhumans, Planetaria si propone di coniugare creatività, scienza e innovazione attraverso spettacoli e incontri dedicati alle grandi trasformazioni del pianeta. La sinergia con la Fondazione Taormina Arte Sicilia conferisce a "Blu" un rilievo particolare, rafforzando la vocazione del Teatro Antico di Taormina come spazio ideale per sperimentazioni artistiche di respiro internazionale.

La Fondazione Taormina Arte Sicilia è da tempo un pilastro nell'organizzazione di eventi culturali di alto profilo, così come il Festival Internazionale Taormina Arte, che attira pubblico e artisti da ogni parte del mondo. La dimensione globale della manifestazione trova in "Blu" una sintesi efficace, ponendo al centro il dialogo tra arte, musica e scienza, con un focus marcato sull'attualità e le cruciali problematiche ambientali.

Il Teatro Antico di Taormina: storia e futuro della cultura

Il Teatro Antico di Taormina rappresenta uno dei siti più significativi e iconici per lo spettacolo in Sicilia. Edificato in epoca greca e successivamente ampliato durante l'età romana, questo magnifico anfiteatro può ospitare circa quattromila spettatori e si distingue come uno degli spazi all'aperto più scenografici d'Italia.

Nel corso dei secoli, è divenuto il fulcro della vita culturale della città, ospitando rassegne, festival e spettacoli che uniscono sapientemente tradizione e innovazione.

Eventi di risonanza internazionale come il Festival Internazionale Taormina Arte hanno contribuito a preservare e rinnovare la vocazione del sito, proponendo iniziative che attraggono pubblici sempre più vasti e diversificati. La prima assoluta di "Blu" conferma la notevole capacità di attrazione della manifestazione e la sua volontà di promuovere tematiche di rilevanza globale, inserendole nel ricco contesto della tradizione teatrale e musicale siciliana.