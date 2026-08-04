L'ingegnere Renato Morsiani è stato nominato nuovo presidente della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche. Già alla guida dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro e Urbino, Morsiani subentra a Massimo Conti, assumendo la direzione dell'organismo che dal 1976 coordina e riunisce gli ordini provinciali della regione.

La nuova composizione del Consiglio vede, accanto al presidente Morsiani, un team di professionisti che ricopriranno ruoli chiave. I vicepresidenti eletti sono Massimo Conti (Fermo), Maurizio Paulini (Macerata), Alberto Paradisi (Ascoli Piceno) e Diego Franzoni, attuale presidente dell’Ordine provinciale degli Ingegneri di Ancona.

Il ruolo di segretario è stato affidato a Daniele Ulissi (Fermo), mentre Carlo Ianni (Ascoli Piceno) ricoprirà l'incarico di tesoriere.

Completano il Consiglio i seguenti membri: Lara Millevolte, presidente dell’Ordine di Fermo; Andrea Resparambia, presidente dell’Ordine di Macerata; Cristoforo Weldon, presidente dell’Ordine di Ascoli Piceno; Claudio Laganà, presidente dell’Ordine di Pesaro e Urbino; Silvia Berdini, consigliera dell’Ordine di Macerata; Roberto Giacchetti, consigliere dell’Ordine di Ancona; Giuseppe Pace, dell’Ordine di Ancona; e Laura Consolini, dell’Ordine di Pesaro e Urbino.

Le dichiarazioni del neo presidente

Nel suo primo intervento da presidente, Renato Morsiani ha espresso il suo entusiasmo e il suo senso di responsabilità per l'incarico ricevuto.

“Accolgo questo incarico con grande orgoglio e, insieme, con un profondo senso di responsabilità, che condivido con tutti i consiglieri”, ha affermato. Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Consiglio uscente e, in particolare, all'ex presidente Massimo Conti, elogiandone “l’eccellente e prezioso lavoro di questi anni”.

Morsiani ha sottolineato la sua visione per il futuro della Federazione, puntando sulla coesione e l'efficacia: “Sono certo che saremo una vera squadra, non un semplice insieme di persone che si incontrano per scambiarsi opinioni, ma un gruppo coeso e operativo, capace di trasformare il confronto in risultati concreti. Sono onorato della fiducia ricevuta, sento forte il peso della responsabilità e mi impegnerò per esserne all’altezza”.

La Federazione regionale degli Ingegneri delle Marche: ruolo e storia

La Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, istituita nel 1976, svolge un ruolo cruciale nel coordinamento degli Ordini provinciali della regione. La sua funzione principale è quella di rappresentare gli ingegneri marchigiani presso le istituzioni regionali, garantendo al contempo l'autonomia operativa di ciascun ordine provinciale.

Lo statuto originario, redatto l’11 novembre 1976, delinea chiaramente le finalità della Federazione: un'azione di coordinamento e rappresentanza limitata al territorio regionale, in piena conformità con la normativa vigente. La sede dell'organismo è stabilita presso l’Ordine della provincia capoluogo di regione, a meno di diverse decisioni prese dall'Assemblea.