Il Comune di Genova ha lanciato una significativa iniziativa per contrastare l'attuale emergenza caldo, offrendo l'accesso gratuito a musei e biblioteche cittadine ai residenti over 65. Questa misura, valida per tutto il mese di agosto, mira a garantire refrigerio e benessere alle fasce più anziane della popolazione, trasformando le ore più torride della giornata in un'occasione per immergersi nella cultura, visitando collezioni, mostre e spazi dedicati alla lettura in ambienti confortevoli e climatizzati.

L'iniziativa "Estate Sicura 2026": dettagli e strutture coinvolte

L'iniziativa è frutto della collaborazione con la Direzione Politiche Culturali, Musei e Biblioteche e si inserisce nel più ampio programma "Estate Sicura 2026", parte integrante del "Piano Estate 2026". L'obiettivo primario è prevenire e mitigare gli effetti deleteri delle alte temperature, con un'attenzione particolare alle persone più fragili. Numerose sono le strutture museali che aderiscono al progetto, molte delle quali sono interamente climatizzate. Tra queste spiccano Palazzo Rosso, il Docsai–Centro di Documentazione per la Storia, l'Arte e l'Immagine di Genova, il Museo della Certosa, le raccolte Frugone, la Galleria d'Arte Moderna (GAM), la Wolfsoniana, il Galata Museo del Mare e il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana.

Altri importanti siti culturali, come il Castello D'Albertis – Museo delle Culture del Mondo e Palazzo Bianco, offrono invece una climatizzazione parziale, concentrata in specifiche aree.

Accesso agevolato e la rete delle biblioteche civiche

Oltre ai musei, anche la vasta rete delle biblioteche civiche di Genova partecipa attivamente al progetto, proponendosi come luoghi ideali per trovare ristoro dal caldo. Questi spazi accoglienti e freschi sono perfetti per dedicarsi alla lettura, allo studio o semplicemente per trascorrere del tempo in un ambiente confortevole durante le ondate di calore. L'accesso gratuito per gli over 65 è specificamente garantito in caso di ondate di calore di livello rosso, sottolineando l'importanza della prevenzione e del supporto alla popolazione anziana.

È inoltre importante ricordare che i residenti nella Città metropolitana di Genova beneficiano già dell'ingresso gratuito a tutti i musei civici ogni domenica e nell'ultima fascia oraria di apertura giornaliera. Tra le biblioteche che aderiscono all'iniziativa si annoverano la Biblioteca Berio, la Biblioteca De Amicis, la Biblioteca del Centro di documentazione Docsai, la Biblioteca Brocchi, la Biblioteca Lercari, la Biblioteca Benzi, la Biblioteca Bruschi‑Sartori, la Biblioteca Cervetto, la Biblioteca Saffi e la Biblioteca Campanella, offrendo una copertura capillare sul territorio.

Il programma completo "Estate Sicura 2026", inclusivo di utili raccomandazioni per prevenire i rischi legati alle alte temperature, è disponibile per la consultazione sul sito ufficiale del Comune di Genova.

Questa iniziativa conferma il ruolo delle strutture culturali genovesi non solo come custodi del patrimonio artistico e letterario, ma anche come veri e propri punti di riferimento per la comunità, capaci di offrire un supporto concreto e un ambiente sicuro e piacevole anche nelle giornate più afose.