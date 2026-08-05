Roberto Cacciapaglia, figura di spicco nella scena musicale internazionale, prosegue la sua stagione concertistica in Italia con una serie di eventi estivi dedicati al piano solo. Dopo la pubblicazione del brano "No More Violence", uscito tra aprile e maggio 2026 e già eseguito in anteprima dal vivo, il compositore milanese offre al pubblico nuovi appuntamenti. "No More Violence", un'invocazione alla pace contro ogni forma di violenza, è disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali, con un videoclip diretto da Eleonora Capitani visibile sul canale YouTube ufficiale dell'artista.

Il tour estivo attraverserà diverse città italiane. Tra le date confermate, il 26 agosto Cacciapaglia sarà a Bari, in Largo Vito Maurogiovanni, per la Rassegna di arte e cultura popolare dei cinque continenti. Il 28 agosto si esibirà a Ostuni (Brindisi), presso Torre San Leonardo, nell'ambito del Festival Piano Lab. Infine, il 12 settembre, raggiungerà Grezzana (Verona) per il Soglia Festival. Questi concerti si inseriscono in una più ampia tournée nazionale che include tappe nei principali festival musicali estivi.

Il viaggio sonoro di Roberto Cacciapaglia: tra inediti e grandi successi

La programmazione del 2026 vede Cacciapaglia impegnato da luglio a settembre, con performance che hanno già toccato, ad esempio, Pesaro (30 luglio per Armonie della Sera) e che culmineranno a Venezia (30 settembre ai Giardini della Biennale per il Festival delle Idee).

Nelle sue esibizioni piano solo, il compositore crea un'esperienza unica, fondendo opere inedite e i suoi brani più amati. La sua musica è un dialogo costante tra armonie classiche, sperimentazione elettronica e spiritualità contemporanea, capace di toccare corde profonde e invitare alla riflessione.

I concerti sono un'occasione per immergersi nella scrittura musicale di Cacciapaglia, caratterizzata da una profonda capacità narrativa. Il nuovo brano "No More Violence" è un esempio lampante di questo approccio, proponendosi come un forte messaggio di impegno civile e un invito alla sensibilità universale. La carriera del Maestro è costellata da innovazione stilistica e un ampio riconoscimento, consolidando il suo ruolo di artista che unisce arte e tematiche sociali.

Un percorso artistico tra innovazione e i grandi festival italiani

Roberto Cacciapaglia ha costruito la sua carriera sulla fusione di generi, dalla musica classica all'elettronica sperimentale, con una costante ricerca spirituale. Le sue composizioni sono apprezzate a livello internazionale. La scelta di esibirsi nei principali festival italiani, come la Rassegna di Bari, il Festival Piano Lab di Ostuni, Armonie della Sera di Pesaro e il Soglia Festival di Grezzana, rafforza il legame con il pubblico e valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico del paese. Questo ciclo di concerti rappresenta un ulteriore capitolo nella sua attività, all'insegna della sperimentazione e della dedizione ai valori universali di pace e dialogo.