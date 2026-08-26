L’edizione 2026 del Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi di Strada, si terrà a Verona (Veronetta) dal 18 al 20 settembre. Oltre cento eventi animeranno il festival, organizzato dall’Associazione Giochi Antichi e dal Comune di Verona.

L’Irlanda sarà il paese ospite d’onore, presentando le sue tradizioni: pratiche ludiche, musiche, danze, incontri e workshop sulla cultura gaelica. I visitatori assisteranno a sessioni di calcio gaelico e sfide di Hurling e Camogie al Parco della Provianda. L'Hurling utilizza la “sliotar”, una palla di cuoio che può raggiungere i 150 km/h.

Entrambe le discipline irlandesi sono riconosciute dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale.

Attività e Tradizioni Irlandesi

Il Giardino di Rondella Santa Toscana diventerà un pub irlandese, con giochi tradizionali: freccette (Darteanna), tiro agli anelli (Ringboard) e il gioco di carte Spoil Five. Alla Dogana di Fiume, un workshop insegnerà a costruire e guidare il Currach, tipica imbarcazione irlandese.

Collaborazione speciale con Urbino e la Comunità dei Trampoli (parte della rete Tocatì dal 2007). Annunciata l’inaugurazione di “Casa Tocatì” al Parco delle Colombare, prevista per la primavera successiva. Questo nuovo spazio, gestito dall’Associazione Giochi Antichi, sarà aperto tutto l’anno e dedicato ai giochi e agli sport tradizionali come patrimonio culturale immateriale.

Storia e Rilevanza del Festival

Nato nel 2003, il Tocatì si è affermato come appuntamento internazionale per la promozione e salvaguardia dei giochi di strada e delle tradizioni ludiche. Il festival valorizza le culture locali e internazionali, coinvolgendo tutte le fasce d’età. L’edizione 2026 conferma la sua vocazione internazionale con l’Irlanda ospite d’onore e un programma che unisce sport, cultura e partecipazione.