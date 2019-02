Annuncio

Nella primavera 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli. Le grandi protagoniste della stagione saranno le lunghezze medie. Tutte le proposte saranno perfette per le donne di ogni età e adesso vedremo tutte le ultime novità del momento come: il collarbone cut, il lob e l'effetto wet.

Nuove chiome

Le star sono sempre le prime a lanciare delle nuove tendenze e queste ultime sono tutte da provare. Ad esempio Khloé Kardashian sta portando un lob con il ciuffo laterale e per quanto riguarda la tonalità ha optato per il biondo platino. Questa nuance è anche molto delicata e ha bisogno sempre di molte cure. Invece la modella Karlie Kloss ha scelto il famoso collarbone cut: per chi non conoscesse questo tipo di hairstyle, si tratta di un caschetto lungo la cui lunghezza arriva alle spalle.

Sulla parte frontale sono presenti delle scalature e va portato con la riga in mezzo. Per finire, la bella Kaia Gerber ha pensato di accorciare leggermente la sua chioma lunga: per lo styling ha scelto di lisciare perfettamente i suoi capelli.

Altre proposte

Un'altra celebrità che continua a cambiare il proprio look è la bella Charlize Theron; adesso vedremo con ordine tutti i suoi hairstyle da poter prendere spunto. Ultimamente l'attrice sta portando una lunghezza media, con la quale è stata creata una coda molto bassa e in stile samurai. Alcuni mesi fa invece ha pensato bene di realizzare uno styling molto originale: sulla sua capigliatura erano presenti due treccine laterali e a completare il tutto c'era un gioiello in versione XL.

Nella lista non manca nemmeno la mezza coda portata di lato e con l'effetto wet. Charlize è abituata anche a realizzare degli chignon a nodo molto bassi.

L'attrice ha portato la chioma in tutte le lunghezze immaginabili, medie, corte e lunghe; quindi lei è la persona più adatta per copiare un taglio o un'acconciatura tutta nuova. Non solo, perché con la Theron è possibile anche riuscire a capire come gestire nel migliore dei modi un taglio in ricrescita. Ad esempio un po' di anni fa ha tagliato i suoi lunghi capelli, optando per un bel pixie cut: quest'ultimo poi lo ha acconciato sempre in mille modi diversi. Per la tonalità è rimasta sempre molto fedele al suo biondo, senza stravolgerlo troppo.

Queste sono tutte le nuove tendenze della prossima stagione: va ricordato che prima di qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera 2019.