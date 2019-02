Annuncio

La primavera 2019 si avvicina sempre di più e, per accoglierla nel migliore dei modi, molte donne decideranno di sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Le proposte più alla Moda della nuova stagione arrivano direttamente dalle passerelle di moda e aspettano solo di essere copiate. Adesso vedremo le ultime tendenze del momento.

Nuove chiome

Nella prossima stagione primaverile saranno molto richieste le chiome destrutturate. Questi hair-style ricorderanno parecchio gli anni '80; quindi via libera con lo shag molto scalato. Sul taglio in questione si potrà creare l'effetto messy, per avere una capigliatura piuttosto spettinata e sbarazzina.

Va ricordato anche il mullet, che viene però riproposto in una versione molto più estrema rispetto al classico.

In questo caso sarà presente infatti molto volume e la tonalità dovrà essere sempre molto vivace: ci sarà chi ad esempio sceglierà il fucsia, il blu o il verde.

Inoltre ci saranno anche le parrucche, indicate probabilmente per le donne un po' insicure nel tagliare la propria chioma.

Nuovi colori dei capelli

Questo è anche il momento perfetto per scegliere una nuova tonalità; i capelli per colpa del freddo risultano sempre molto spenti e quindi hanno bisogno di rinnovarsi. Il protagonista della primavera sarà senza nessun dubbio il color cannella: si tratta di un bel castano ramato caldo e dai riflessi dorati. Sono stati proposti dai famosi parrucchieri anche i toni pastello e la nuance glicine.

Inoltre le tonalità scure saranno ravvivate da dei meravigliosi riflessi verdi o blu. Se una donna vuole osare, può sempre prendere spunto dai colori della natura.

Per avere uno stile molto romantico sarà perfetto il baby blond: si tratta di un biondo con delle sfumature fredde e calde che è in grado anche di illuminare perfettamente il volto. Non mancheranno nemmeno i toni del castano: in questo caso saranno rinforzati i vari riflessi naturali. Sulla chioma con il mocha brown saranno presenti delle ciocche leggermente più chiare.

Il copped hair

Esiste anche un colore molto grintoso ed elegante al tempo stesso, si tratta del rame. In inglese viene chiamato copped hair, che significa "capelli scottati".

Le sfumature di questa nuance ricordano molto il sole. Per chi non lo conoscesse si tratta di un mix di rosso e biondo. Quest'ultima proposta può essere realizzata sia sulle capigliature più scure sia su quelle chiare, senza nessun problema. Un bravo parrucchiere riuscirà a valorizzare il volto e la chioma di ogni donna, quindi sarà sempre meglio chiedere consiglio a lui.

Tutte queste proposte aspettano di essere copiate da parte di chi vuol sfoggiare un nuovo taglio di capelli o un nuovo colore nella primavera 2019.