In questo inverno 2019 si dovranno sfoggiare dei nuovi tagli di capelli. In questo modo il look sarà molto più sbarazzino. La grande protagonista dei prossimi giorni sarà la frangia. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento.

Nuove chiome

La frangia è stata scelta anche da Bella Hadid e Kendall Jenner. Molte attrici optano anche per le fake bangs: quest'ultime sono perfette per cambiare il look solamente in occasioni speciali. Prima di realizzare la frangetta si devono controllare i lineamenti del volto.

Inoltre dovrà essere in armonia anche con il taglio che si realizzerà: al giorno d'oggi le frange si portano molto corpose e piene. Sono da evitare assolutamente quelle sfilate. Quindi via libera con la maxi frangia, la cui lunghezza arriva alle sopracciglia. Invece con la frangetta corta all'Amelie, gli zigomi sono sempre ben in vista.

Prodotti da utilizzare e non solo

Per quanto riguarda lo styling, si dovranno utilizzare dei prodotti adatti: gli spray volumizzanti gonfieranno la texture della frangia. In particolar modo se i capelli saranno molto sottili. Da non dimenticare lo shampoo secco in spray e i prodotti fissativi per la frangia.

Per modellare quest'ultima sarà necessario l'ausilio delle spazzole piatte o un pettine classico. Andranno assolutamente evitate le spazzole tonde. Invece l'aria del phon dovrà essere di temperatura media, alla fine i capelli risulteranno molto morbidi e il più naturali possibile.

Proposte da copiare

Lady Gaga a una serata molto importante ha pensato di sfoggiare una capigliatura di lunghezza media.

Inoltre era presente una riga centrale e lo styling era mosso, invece la tonalità era di un bel biondo ghiaccio. Un tocco molto originale era la ricrescita nera in bella vista. Copiare questa proposta sarà davvero molto facile, per prima cosa basterà utilizzare la piastra e l'arricciacapelli, creando l'effetto beach waves. In questo modo si riusciranno a realizzare due tipologie di onde.

Per fissare il tutto basterà spruzzare uno spray texturizzante sulla chioma. Le proposte non mancano mai e continuano ad arrivarne sempre di nuove. Va ricordato di chiedere sempre consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. In questo modo si eviteranno brutte sorprese e il lavoro sarà sempre perfetto. E' giunto il momento di sfoggiare un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019, questo è il momento giusto per rinnovare il proprio look.